ROUNDUP : Bäte reste à la tête d'Allianz jusqu'en 2028 - le directeur financier part chez Generali

MUNICH - Allianz continue de miser sur la continuité à la tête du groupe, comme prévu récemment, mais perd son directeur financier Giulio Terzariol au profit de son concurrent italien Generali. L'Italien de 51 ans sera démis de ses fonctions le 31 décembre afin de pouvoir poursuivre sa carrière en dehors d'Allianz, a annoncé Allianz lundi à Munich. Sur le marché boursier, les nouvelles n'ont pas provoqué de fortes fluctuations. L'action Allianz a légèrement progressé conformément au marché. Generali a également annoncé que Terzariol dirigerait à partir de janvier une nouvelle unité regroupant toutes les activités d'assurance.

ROUNDUP/'HB' : Le patron de BASF veut vendre des parties du groupe valant plusieurs milliards de dollars

DÜSSELDORF - Selon un rapport de presse, le géant de la chimie BASF s'apprête à lancer un important programme de vente avec le changement de direction et au vu de la mauvaise marche des affaires. Sept mois avant son départ, le président du directoire encore en poste, Martin Brudermüller, fait avancer la vente de parties du groupe pour un volume pouvant atteindre dix milliards d'euros, a rapporté le "Handelsblatt" (lundi) en se référant à des cercles d'entreprises et financiers. Quatre projets de vente plus ou moins importants seraient à l'ordre du jour.

IPO/bond de plusieurs milliards : Birkenstock fixe le prix et le nombre d'actions pour son introduction en bourse

NEW YORK - Le fabricant de chaussures traditionnel Birkenstock a fixé les conditions de son introduction en bourse prévue aux Etats-Unis. Jusqu'à 33,26 millions d'actions seront proposées à un prix compris entre 44 et 49 dollars US par action ordinaire, comme il ressort d'un communiqué publié lundi par la SEC, l'autorité de surveillance des marchés boursiers américains. Ce pas sur le parquet pourrait ainsi faire entrer plus de 1,6 milliard de dollars (1,5 milliard d'euros) dans les caisses. Les actions doivent être cotées à la bourse de New York (NYSE).

L'autorité de surveillance financière nomme un représentant spécial pour la Deutsche Bank

FRANCFORT - L'autorité de surveillance financière Bafin a nommé un représentant spécial pour la maison mère Deutsche Bank en raison des problèmes de la banque postale. Celui-ci doit surveiller que la Deutsche Bank "élimine rapidement et complètement" les restrictions dans le service à la clientèle de la Postbank et de la banque de financement de la construction DSL Bank, a indiqué l'autorité de surveillance lundi. "La BaFin a pris cette mesure afin de protéger les intérêts collectifs des consommateurs".

'FT'/Un appel à l'aide à Bruxelles : le secteur des télécoms considère que les groupes tech ont un devoir à remplir

LONDRES - Selon un rapport de presse, les entreprises européennes de télécommunications veulent forcer les grands groupes tech à payer plus pour l'utilisation des réseaux. "Une contribution juste et équitable des grands générateurs de trafic aux coûts de l'infrastructure de réseau devrait constituer la base d'une nouvelle approche", a déclaré lundi le "Financial Times" (FT) en citant une lettre que les dirigeants de 20 entreprises européennes de télécommunications auraient envoyée à Bruxelles. Parmi les signataires figurent notamment le patron de Deutsche Telekom, Tim Hoettges, ainsi que les dirigeants de Vodafone, Telia et du groupe BT.

L'équipementier français Forvia attend plus de synergies après la reprise de Hella

LIPPSTADT - Après le rachat du spécialiste des projecteurs Hella, l'équipementier automobile français Forvia s'attend à réaliser plus d'économies que prévu initialement. "Nous avions annoncé un objectif de 300 millions d'euros de synergies de coûts d'ici fin 2025. Nous pensons que nous dépasserons cet objectif", a déclaré le président du directoire Patrick Koller dans une interview accordée au journal spécialisé "Automobilwoche" (lundi). Auparavant, lors de l'acquisition l'année dernière, l'entreprise avait prévu des économies de 250 millions d'euros d'ici 2025. Selon lui, les équipes de Faurecia et de Hella "travaillent très bien ensemble". Les deux entreprises se présentent ensemble sous la marque ombrelle Forvia.

Hella et Mahle vendent la coentreprise BHTC à Taiwan

LIPPSTADT - Le spécialiste des projecteurs Hella et l'équipementier automobile Mahle vendent leur entreprise commune Behr-Hella Thermocontrol (BHTC) à Taiwan. Hella et Mahle cèdent ainsi leurs parts respectives de 50 pour cent, comme les entreprises l'ont fait savoir lundi. L'acquéreur est la société Auo Corporation, cotée en bourse. Auo, dont le siège est à Taiwan, est spécialisée dans les produits et les solutions pour les panneaux d'affichage. La coentreprise est évaluée à 600 millions d'euros dans le cadre de la transaction. Hella s'attend à des bénéfices comptables d'environ 100 millions d'euros sur la vente de l'entreprise, a-t-on ajouté.

Deutsche Borse veut retirer Simcorp de la bourse après son rachat

ESCHBORN/COPENHAGUE - Comme annoncé, le groupe financier Deutsche Borse veut évincer les actionnaires minoritaires restants de la société Simcorp qu'il a rachetée. La Deutsche Borse fait usage de son droit d'acquérir toutes les actions Simcorp détenues par les actionnaires restants, a-t-on appris lundi auprès de la société d'Eschborn. En échange, 735 couronnes danoises (98,54 euros) seront versées en espèces par action. L'entreprise a fixé aux actionnaires de Simcorp un délai jusqu'au 30 octobre. Simcorp aurait en outre demandé au Nasdaq de Copenhague de retirer les actions de la cote et de suspendre leur cotation. Le dernier jour de cotation devrait également être le 30 octobre.

Autres nouvelles

-presse : VW veut éliminer progressivement le SUV Tarraco de Seat

-L'aéroport de Zurich enregistre un peu moins de mouvements d'avions en septembre

-Vente aux enchères de téléphonie mobile : l'autorité examine la possibilité de renoncer à long terme

-UBS règle le litige opposant le Credit Suisse à la République du Mozambique

-Novartis atteint ses objectifs de recherche sur les maladies rénales grâce à l'iptacopan, son candidat à l'étude

-O2 passe à la téléphonie mobile 5G pure - Seuls quelques téléphones portables sont compatibles

-Apple : des erreurs de logiciel peuvent faire chauffer l'iPhone 15 Pro

-Ministre britannique : des milliards de commandes pour le développement de sous-marins

-le légendaire patron de BMW, von Kuenheim, fête ses 95 ans

-Le secteur de l'énergie solaire a besoin de centaines de milliers de spécialistes

-ROUNDUP : Des milliers de cabinets médicaux restent fermés en Allemagne en signe de protestation

-ROUNDUP : Plusieurs centaines d'emplois supprimés chez la maison mère de Playmobil

-Accord à la conférence : des règles mondiales pour les substances toxiques

-Le gouvernement fédéral : les importations de miel restent importantes

-Audiences TV : 'Babylon Berlin' perd des téléspectateurs - Inga Lindstrom gagne

-l'approfondissement de l'Elbe peu utilisé selon les associations environnementales

-le nouveau lancement de la fusée européenne Vega C est retardé

-Fermeture des chemins de fer dans la région de la Ruhr - jusqu'à présent pas de chaos du trafic le jour du pont

-Hapag-Lloyd baptise 'Berlin Express' - la première dame est la marraine

-Une entreprise prévoit des trains entre Hanovre et la frontière ukrainienne

-ROUNDUP : Prix Nobel de médecine pour les bases des vaccins à ARNm contre le Covid-19

-L'assureur Garmin doit rembourser l'argent du tirage au sort après une cyber-extorsion°.

