BERLIN (dpa-AFX) - Les conséquences des tempêtes estivales "Lambert" et "Kay" de la semaine dernière devraient coûter près de trois quarts de milliard d'euros aux assureurs en Allemagne, selon leur association. "Les deux tempêtes ont causé des dommages assurés d'environ 740 millions d'euros aux maisons, au mobilier, aux entreprises commerciales et industrielles ainsi qu'aux véhicules à moteur", a déclaré Jorg Asmussen, directeur général de l'Association générale de l'assurance allemande (GDV), selon un communiqué publié jeudi.

Selon le GDV, les assureurs de biens paient environ 250 millions d'euros pour les dommages dus aux tempêtes et à la grêle et environ 140 millions pour les fortes pluies et les inondations. Les assureurs automobiles devraient supporter près de la moitié du montant des dommages, soit environ 350 millions d'euros.

La dépression météorologique "Lambert" avait apporté des pluies inhabituellement fortes dans une grande partie de l'Allemagne. De nombreuses caves se sont remplies, des arbres sont tombés sur des voitures et des grêlons de la taille d'une balle de golf se sont abattus lors d'un orage dans la vallée de Haute-Bavière./stw/jha/