Assureur-crédit : des signes de prix excessifs pour les produits alimentaires

HAMBOURG (dpa-AFX) - Selon l'assureur-crédit Allianz Trade, la forte hausse des prix des produits alimentaires au cours des derniers mois n'est pas uniquement due à l'augmentation des coûts des matières premières et des prix de l'énergie. Selon lui, les prix à la consommation ont parfois augmenté davantage. Des "prises de bénéfices excessives" de la part des entreprises ont contribué de manière significative à l'inflation alimentaire de l'année dernière, a déclaré l'expert en inflation d'Allianz Trade, Andy Jobst, à l'agence de presse allemande Deutsche Presse-Agentur.

"Il semble y avoir de plus en plus de signes de prises de bénéfices ainsi qu'une concurrence insuffisante dans les secteurs où les prix ont particulièrement augmenté, comme les fabricants de produits laitiers et d'œufs, mais aussi de légumes et de fruits non saisonniers", a déclaré l'expert du secteur. Plus d'un tiers de l'augmentation des prix au cours des derniers mois en Allemagne ne peut pas être liée aux moteurs traditionnels tels que le coût des matières premières ou l'évolution des prix de l'énergie, a déclaré Jobst.

Selon Allianz Trade, les prix des produits alimentaires en Europe ont augmenté de près de 15% au premier trimestre par rapport à l'année dernière, et même d'environ 22% en Allemagne.

"Nous observons que les fabricants de produits alimentaires, en particulier, ont faim de profits. Ils ont augmenté les prix beaucoup plus que les détaillants", a déclaré Aurélien Duthoit, expert sectoriel chez Allianz Trade. En Allemagne, les producteurs alimentaires auraient augmenté leurs prix d'environ 18,8% en 2022 par rapport à l'année précédente, alors que les détaillants alimentaires n'auraient augmenté leurs prix "que" de 12,6%. De nombreux détaillants n'auraient apparemment pas répercuté toutes les hausses de coûts sur les clients. Cela se traduit également par une réduction des marges brutes de nombreux détaillants.

Les experts d'Allianz Trade ne s'attendent pas à une fin rapide des hausses de prix des produits alimentaires. Ils s'attendent à ce que les produits alimentaires augmentent encore de plus de 12% cette année en Allemagne. "Les perspectives d'augmentation des prix des produits alimentaires sont meilleures pour l'année prochaine", a déclaré M. Jobst. Cependant, dans de nombreux cas, cela signifie plutôt une stagnation des prix. "L'expérience montre que les hausses de prix imposées sont rarement annulées."/rea/DP/zb