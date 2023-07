BERLIN (dpa-AFX) - Selon les calculs des assureurs, les fortes pluies ont causé des dommages à hauteur de 12,6 milliards d'euros dans toute l'Allemagne au cours des deux dernières décennies. De 2002 à 2021, une maison sur dix a été endommagée par de fortes pluies, pour un coût moyen de 7600 euros. C'est ce qu'a annoncé jeudi la Fédération allemande des assurances. Les assureurs comme les météorologues craignent que les pluies torrentielles soient plus fréquentes à l'avenir et que les dommages continuent donc d'augmenter.

"Le changement climatique signifie : plus de chaleur, plus de sécheresse, mais aussi plus de tempêtes et de fortes pluies", a déclaré le directeur général de la GDV, Jorg Asmussen. Le bilan des sinistres sur vingt ans est très différent d'une région à l'autre : Berlin a été la ville la plus touchée : au cours des vingt dernières années, les propriétaires y ont déclaré un sinistre dû à de fortes pluies pour une maison sur sept, soit 148 bâtiments d'habitation sur 1000.

En ce qui concerne les coûts, c'est la Rhénanie-Palatinat qui arrive en tête des Länder avec une moyenne de 11 000 euros - une conséquence des immenses dommages causés par les inondations catastrophiques de 2021.

Au niveau communal, c'est Euskirchen en Rhénanie-du-Nord-Westphalie qui a été le plus durement touchée, avec 590 dommages pour 1000 habitations et des coûts de réparation moyens de plus de 45 000 euros ; selon la GDV, cela est également dû à la tempête "Bernd" de l'époque et à ses crues soudaines. Les fortes pluies ont été les moins fréquentes à Brême, où seulement 56 maisons sur 1000 ont été endommagées en moyenne.

Mais selon le service météorologique allemand, cela ne signifie pas que les propriétaires de maisons dans des régions relativement peu touchées jusqu'à présent n'ont pas eu à s'inquiéter. "Nous partons du principe que la probabilité d'un événement extrême tel que celui qui a frappé l'ouest de l'Allemagne en 2021 est jusqu'à neuf fois plus élevée en raison du changement climatique", a déclaré l'association des assureurs en citant la météorologue Katharina Lengfeld.

"Les régions qui n'ont connu que peu de dommages dus aux fortes pluies au cours des 20 dernières années ont tout simplement eu de la chance jusqu'à présent". Selon la GDV, seule une bonne moitié des propriétaires de maisons est assurée contre les dommages naturels.

Le bilan des vingt ans de la GDV recèle des éléments politiques explosifs. En effet, face à l'augmentation des situations météorologiques extrêmes, la GDV a posé la question de savoir si les assureurs pouvaient encore assurer tous les risques naturels à long terme. "En Allemagne, nous devons mettre en œuvre de manière conséquente la prévention et l'adaptation aux conséquences climatiques", a exigé Asmussen.

"Sinon, selon nos estimations, rien qu'en raison des dommages climatiques, les primes d'assurance habitation pourraient doubler au cours des dix prochaines années". Le directeur général de la GDV a exigé des responsables politiques, entre autres, un gel des constructions dans les zones inondables et une réduction de l'imperméabilisation des sols./cho/DP/zb