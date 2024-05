BERLIN (dpa-AFX) - Les tempêtes, la grêle et les fortes pluies ont causé l'an dernier des dommages assurés de 5,7 milliards d'euros. "Ce sont 1,7 milliard d'euros de plus qu'en 2022", a fait savoir lundi à Berlin le directeur général de la Fédération allemande des assurances (GDV), Jorg Asmussen. "La raison en est surtout les dommages graves et coûteux causés par la grêle aux véhicules automobiles". Selon l'association, le précédent record enregistré était de 13,9 milliards en 2021.

Lors d'une première estimation à la fin de l'année dernière, les assureurs s'attendaient encore à un chiffre inférieur. Les statistiques sont tenues depuis le début des années 1970.

Selon les données, les intempéries du mois d'août dernier ont causé à elles seules 1,5 milliard d'euros, soit un bon quart du montant total des dommages en 2023. En juin également, les intempéries ont provoqué des dommages importants. En revanche, il n'y a pas eu de fortes tempêtes en automne et en hiver.

C'est en Bavière que les dommages assurés ont été les plus nombreux - plus de deux milliards d'euros ont été enregistrés. La Hesse est arrivée en deuxième position dans les statistiques avec 890 millions d'euros. "La région alpine et les montagnes moyennes de Hesse, le Taunus et l'Odenwald, ont été particulièrement touchées par la grêle", a déclaré Asmussen à ce sujet, selon le communiqué.

Des prix plus élevés pour les pièces de rechange

En ce qui concerne l'assurance automobile, l'association générale a également enregistré une hausse : la moyenne des dommages assurés pour cause de dégâts causés par la tempête et la grêle s'élevait ainsi à 4100 euros. Il s'agit de la troisième valeur la plus élevée après 1984 (4700 euros) et 2021 (4300 euros). "La cause de ces coûts élevés est l'augmentation des prix des pièces de rechange et des salaires élevés des garages", a encore indiqué l'association générale.

Les intempéries qui ont frappé l'Allemagne ces derniers mois ont également causé à plusieurs reprises des dommages considérables. Cette somme n'a toutefois pas été prise en compte dans le bilan présenté aujourd'hui. Selon les météorologues, les événements climatiques extrêmes sont plus fréquents en raison de la crise climatique.

Discussion sur l'assurance obligatoire

En réaction aux forces de la nature, les politiques ont de nouveau demandé l'introduction d'une assurance obligatoire pour les dommages naturels. Les ministres-présidents des Länder veulent en discuter le mois prochain avec le chancelier Olaf Scholz (SPD). Asmussen a déclaré à ce sujet : "Une assurance obligatoire comme seul moyen n'aide personne - ni les propriétaires de maisons, ni les Länder et les communes".

L'accent doit être mis sur l'adaptation aux conséquences climatiques en matière de protection contre les risques naturels, a exigé le directeur principal. "Nous avons besoin d'ancrer l'adaptation au changement climatique dans la législation sur la construction, de réduire l'imperméabilisation des surfaces et d'interdire les constructions dans les zones inondables".

Selon l'association, en moyenne nationale, 54 pour cent de toutes les maisons d'habitation sont assurées contre tous les risques naturels - et pas seulement contre certains phénomènes météorologiques comme les tempêtes et la grêle. L'année dernière, la densité d'assurance a augmenté de deux points de pourcentage dans toute l'Allemagne./cht/DP/stk