Il ne fait aucun doute que les taux d'intérêt élevés sont difficiles à supporter pour de nombreuses personnes, en particulier si vous avez contracté un prêt pour l'achat d'une maison ou d'une voiture, ou si vous vous efforcez de rattraper votre dette de carte de crédit.

Mais pour certains, la hausse des taux d'intérêt n'est pas une mauvaise nouvelle.

En effet, ils peuvent enfin faire fructifier leur épargne. En fait, 38 % des gens disent avoir bénéficié de taux d'intérêt plus élevés au cours de l'année écoulée, selon une nouvelle enquête d'Allianz Life Insurance.

"C'est là toute la dichotomie : les taux d'intérêt plus élevés écrasent certaines personnes et profitent à d'autres en même temps", déclare Kelly LaVigne, vice-présidente de Consumer Insights pour Allianz Life.

"Si vous êtes un épargnant, vous voyez soudain des taux plus élevés sur tous les produits, des certificats de dépôt aux rentes, pour la première fois depuis longtemps.

Tout cela est dû à la Réserve fédérale américaine, qui a fixé son taux cible pour les fonds fédéraux entre 5 et 5,25 %, dans un effort constant pour réduire l'inflation. Ce taux directeur affecte ensuite d'autres secteurs de l'économie, tels que les tarifs pratiqués par les prêteurs hypothécaires ou les sociétés émettrices de cartes de crédit.

Bien que le taux d'inflation se soit ralenti dernièrement, la Fed a indiqué que d'autres hausses de taux pourraient encore avoir lieu, potentiellement un demi-point de plus pour atteindre 5,5-5,75 % en 2023.

Cela signifie que si vous avez mis de l'argent de côté, il est temps de réfléchir à la manière de transformer le négatif de la hausse des taux d'intérêt en positif. Voici quelques segments de la population qui peuvent bénéficier de cette "nouvelle normalité" :

LES INVESTISSEURS D'OBLIGATIONS

Pendant des années, la partie des portefeuilles des investisseurs consacrée aux titres à revenu fixe n'a pratiquement rien rapporté. Ce n'est plus le cas aujourd'hui.

Certes, vous devez toujours vous méfier des fonds obligataires à long terme, qui peuvent vous exposer à un risque plus élevé.

"Pour la majorité des investisseurs, compte tenu notamment des rendements très élevés sur la partie courte de la courbe des taux, il est préférable d'opter pour des échéances à court ou moyen terme", explique Amy Arnott, stratégiste de portefeuille pour la société d'analyse de fonds Morningstar.

La bonne nouvelle, c'est que les investisseurs pourraient obtenir "5 %, voire un peu plus" dans ce domaine, précise Mme Arnott. Parmi les fonds de ce type les mieux notés par Morningstar, citons les fonds Vanguard Short-Term Bond Index (VBIRX) et T. Rowe Price Short Duration Income (TSDLX), ainsi que les fonds Vanguard Ultra-Short-Term Bond (VUSFX) et Baird Ultra Short Bond (BUBSX).

ÉPARGNEURS

Il n'est même pas nécessaire de recourir à des produits exotiques pour obtenir des rendements décents de nos jours. Les options bancaires classiques telles que les comptes d'épargne à haut rendement, les comptes du marché monétaire et les certificats de dépôt offrent tous des rendements de l'ordre de 4 à 5 %. Ils sont assurés par la FDIC dans les limites habituelles de 250 000 dollars par déposant et par banque.

"Il est étonnant de voir le nombre de personnes qui restent sur des comptes d'épargne à faible taux d'intérêt", déclare Jeremy Keil, planificateur financier à New Berlin, dans le Wisconsin. M. Keil indique qu'il a récemment transféré plus de 7 millions de dollars d'argent de ses clients vers des bons du Trésor à haut rendement et des marchés monétaires, et il estime que ce changement ajoutera environ 300 000 dollars d'intérêts supplémentaires sur les comptes de ses clients cette année.

Le site d'information financière NerdWallet donne quelques exemples de comptes d'épargne à haut rendement : 4,95 % pour CIT Bank, 4,75 % pour BMO Alto et 4,5 % pour Citizens.

ACHETEURS DE RENTES

Si vous faites partie des personnes qui approchent de la retraite et qui réfléchissent à la manière de créer un flux de revenus, les rentes pourraient mériter une nouvelle considération. Ces dernières années, elles ont généralement été négligées, en raison d'offres dérisoires et de frais élevés.

Mais aujourd'hui, vous pouvez constater la bonne santé de certaines rentes, qui transforment essentiellement des sommes forfaitaires initiales en chèques mensuels (soit immédiats, soit différés jusqu'à une date ultérieure).

Selon CANNEX Financial Exchanges, une société de données basée à Toronto, une enquête sur les rentes à revenu immédiat disponibles sur le marché (au 7 juillet) montre que les produits offrent des taux de paiement moyens de 7,92 % pour un homme de 70 ans et de 7,52 % pour une femme de 70 ans. Avec un report des paiements de cinq ans, ces taux de paiement passent respectivement à 11,03 % et 10,45 %.

À ces taux, il pourrait être judicieux de consacrer une partie de votre épargne-retraite à un tel achat, afin de créer votre propre pension et de vous assurer que vous n'épuiserez pas vos liquidités.

George Gagliardi, planificateur financier à Lexington, dans le Massachusetts, explique : "Si vous recherchez un revenu à vie, il est préférable de ne pas investir dans des actions : "Si vous êtes à la recherche d'un revenu à vie pour compléter votre chèque de sécurité sociale, c'est le moment idéal pour envisager l'achat d'une rente."