MUNICH (dpa-AFX) - Malgré la mauvaise conjoncture et le climat de crise, les actifs des investisseurs en Allemagne ont augmenté de 10 % l'année dernière pour atteindre plus de 4 000 milliards de dollars, selon une nouvelle étude. A l'échelle mondiale, l'argent placé auprès des gestionnaires de fortune a même augmenté de 12 pour cent pour atteindre près de 119 billions de dollars. C'est ce que rapporte le cabinet de conseil américain Boston Consulting Group dans la nouvelle édition de son rapport annuel sur la gestion d'actifs mondiaux. La hausse des cours des actions a été une cause déterminante. Selon le BCG, l'année 2022, peu réjouissante pour les investisseurs, a vu le patrimoine mondial se contracter de 9 %, mais ce creux a été plus que compensé en 2023.

La base principale des calculs est une base de données propre au BCG sur le marché international de l'investissement. Elle couvre aussi bien les investisseurs institutionnels - tels que les fonds de pension et les assurances - que les investisseurs privés. La majeure partie de l'argent placé provient d'investisseurs institutionnels, dont la part en Allemagne est estimée à 68 % par le BCG.

Contrairement à ce que l'on aurait pu attendre, l'activité n'a pas été rentable pour les gestionnaires de patrimoine qui investissent les billions pour le compte de leur clientèle de gestionnaires : Selon le BCG, les revenus des gestionnaires n'ont augmenté que de 0,2 % en 2023, mais les coûts ont progressé beaucoup plus rapidement, de plus de 4 %. Au final, les bénéfices du secteur ont donc baissé. Les auteurs de l'étude appellent cela un "grave problème de rentabilité".

Selon le rapport Vermogen, la baisse des commissions en est la cause. De nombreux investisseurs préfèrent donc les fonds "passifs" et autres placements. Ceux-ci sont liés à des indices comme le Dax de Francfort, sans qu'un gestionnaire d'investissement ne décide activement quels titres doivent être achetés et vendus. C'est pourquoi les placements "passifs" coûtent moins cher que les fonds gérés activement.

Parmi les grands de la gestion de fortune internationale, on trouve également un groupe allemand du Dax : Allianz, avec ses deux filiales Pimco aux Etats-Unis et Allianz Global Investors (AGI) à Francfort, qui ont investi ensemble plus de deux mille milliards de dollars. La majorité des leaders internationaux de la gestion de fortune sont des sociétés américaines, en tête desquelles se trouve Blackrock, pour laquelle l'actuel chef de la CDU Friedrich Merz a également travaillé pendant un certain temps./cho/DP/zb