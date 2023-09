FRANCFORT (dpa-AFX) - Les consommateurs doivent s'attendre à de nouvelles hausses des primes d'assurance automobile et immobilière en raison de l'augmentation des coûts, estime le principal organisme de contrôle des assurances en Allemagne. "Les assureurs automobiles ont certes augmenté les primes, mais pas dans la mesure nécessaire", a déclaré le directeur exécutif de l'autorité de surveillance financière Bafin, Frank Grund, aux agences de presse dpa et dpa-AFX. "Cela devrait être rattrapé cette année".

Pour les consommateurs, ce n'est certes pas une bonne nouvelle, "mais les assureurs ont besoin de primes convenables pour pouvoir se maintenir durablement sur le marché. Dans ce contexte, des prix raisonnables sont d'un grand intérêt pour le Bafin". La situation est similaire pour les assurances habitation. "J'espère que le bon sens économique l'emportera", a déclaré Grund, qui prendra sa retraite fin septembre.

Selon les données de l'association des assureurs GDV, les indices des prix des services de construction et des pièces détachées automobiles, qui sont déterminants pour l'assurance habitation et l'assurance automobile, ont récemment augmenté encore plus que l'inflation générale. Tant les pièces de rechange que le travail dans les ateliers de réparation automobile sont de plus en plus chers, a-t-on indiqué en ce qui concerne les assurances automobiles. En outre, la fin des restrictions Corona a entraîné une nette augmentation du nombre d'accidents, a récemment indiqué l'association /mar/stw/DP/zb.