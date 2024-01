Une start-up d'assurance fondée par trois anciens cadres d'Allianz, qui vise à garantir que les entreprises qui achètent des crédits carbone obtiennent les permis qu'elles ont payés, a clôturé le plus grand tour de table européen de financement de démarrage axé sur le climat depuis plus d'un an.

CarbonPool a levé 10,5 millions de francs suisses lors du tour de table mené par Heartcore Capital et Vorwerk Ventures, ont déclaré deux cadres à Reuters, aux côtés de HCS Capital, Revent Ventures et des anciens membres du conseil d'administration d'Allianz, Axel Theis et Christof Masher.

Il s'agit du deuxième plus grand cycle de financement d'amorçage pour le climat au niveau mondial et du plus grand en Europe depuis le début de l'année 2023, a déclaré PitchBook, l'observateur de l'industrie.

L'approche de la société garantit aux entreprises qui achètent des crédits carbone qu'elles recevront les permis qu'elles ont commandés même si l'émetteur ne peut pas les livrer - par exemple, si la forêt qui soutient un crédit est détruite par des incendies de forêt.

Pour ce faire, CarbonPool prévoit d'acheter des crédits carbone de haute qualité qu'elle conservera dans son bilan et qu'elle versera en cas de besoin.

L'incertitude quant à la délivrance des permis est l'un des problèmes qui freinent la croissance du marché, a déclaré à Reuters Nandini Wilcke, cofondatrice et directrice de l'exploitation.

"Les acheteurs se trouvent dans une situation inconfortable : il n'y a aucune garantie que les compensations qu'ils achètent à l'avance se concrétisent et qu'elles atteignent le nombre qu'ils escomptent et dont ils font état dans leurs déclarations financières.

"L'assurance est la pièce manquante. L'approche, actuellement évaluée par le régulateur suisse, n'a jamais été signalée auparavant.

Les données recueillies entre 2000 et 2023 et communiquées à Reuters par AlliedOffsets, un organisme de suivi du secteur, montrent que le taux moyen de réussite de l'émission des permis d'émission de carbone n'était que de 45 %.

Si les entreprises n'obtiennent pas les crédits escomptés, elles risquent de ne pas disposer des crédits nécessaires pour atteindre leurs objectifs en matière de climat.

Si les entreprises qui émettent des permis d'émission de carbone peuvent déjà assurer les actifs qui les garantissent, aucun fournisseur ne paie actuellement la valeur du crédit d'émission de carbone lui-même.

"Si vous avez un incendie, ce qu'ils vous remboursent, c'est le montant que vous avez dépensé pour planter ces arbres", a déclaré Peter Fernandez, PDG de la start-up brésilienne Mombak, spécialisée dans l'élimination du carbone et soutenue par des investisseurs tels qu'AXA Investment Managers et Bain Capital.

"Ils ne vous remboursent pas les crédits carbone que vous avez perdus, ce qui est beaucoup plus coûteux.

Ce qu'il nous faut, c'est "vous perdez des crédits carbone, vous en récupérez".

(1 $ = 0,8629 francs suisses)