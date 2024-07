MÜNSTER (dpa-AFX) - A 90 km/h, la petite voiture heurte le cycliste par l'arrière. Celui-ci est projeté en l'air, ses chaussures s'envolent sur le côté. Le vélo s'immobilise sur l'asphalte environ 70 mètres plus loin. Dans le monde réel, le cycliste serait mort. Dans le crash-test présenté, réalisé par les chercheurs en accidentologie des assureurs, le mannequin est étrangement calé sur la route.

Kirstin Zeidler, directrice de l'étude, regarde le scénario, choquée, de derrière la paroi de protection transparente. "On ne veut pas s'imaginer cela dans la réalité", dit la chercheuse. Auparavant, elle a présenté à Münster les chiffres d'une étude. Ces dernières années, parallèlement à l'augmentation de la part modale du vélo, les accidents graves impliquant des cyclistes sur les routes de campagne ont également augmenté.

Selon cette étude, la part des cyclistes dans le trafic a augmenté de 37% entre 2002 et 2017. Des chiffres plus frais ne seront disponibles qu'en 2026. Le nombre de cyclistes tués sur les routes de campagne a augmenté du même pourcentage depuis 2013. Rien qu'en 2023, il y a eu 189 morts sur les routes de campagne et près de 3000 blessés graves.

Un tiers des accidents se produisent sans l'intervention d'autrui

Et surprise : dans environ un tiers des cas d'accident sur les routes de campagne, l'accident s'est produit sans l'intervention d'un tiers. En d'autres termes, les cyclistes sont malencontreusement tombés sur des bordures, avaient un mauvais terrain sur le gravier ou ont glissé sur des feuilles mortes. La cause de l'accident ne diffère pas selon que le cycliste circule sur un deux-roues classique ou sur un vélo électrique.

Dans 41% des cas, les voitures étaient la partie adverse (41%) - dans 59% des cas, les automobilistes étaient à l'origine de l'accident. 32 pour cent des accidents se sont produits en rase campagne. Les automobilistes n'ont pas vu les cyclistes à l'ombre des arbres ou sous un soleil bas et les accidents ont été proportionnellement plus nombreux à l'aube et au crépuscule. Et ce, principalement à plus de 70 km/h. C'est ce scénario que le crash test devait simuler.

Beaucoup d'automobilistes ne regardent pas dans les deux sens aux intersections

Aux intersections, le problème réside dans les tracés de route peu visibles ou les priorités surprenantes. La situation est particulièrement difficile lorsque des cyclistes circulent dans les deux sens sur une piste cyclable. L'automobiliste regarde souvent uniquement à droite - et ne voit pas le cycliste de gauche. "Pour la propre protection des cyclistes, les règles de priorité devraient être modifiées dans ce cas", conseille Zeidler.

Elle souhaite que le législateur réagisse. Ainsi, la loi stipule que la vitesse en ville ne peut dépasser 50 kilomètres par heure que s'il existe en même temps une piste cyclable séparée de la chaussée. "Cette règle n'existe pas pour les routes de campagne. Nous pensons que c'est une erreur", explique la directrice. Selon elle, une piste cyclable séparée doit déjà être construite lors de la construction de nouvelles routes nationales. "Nous souhaitons qu'il en soit de même pour les routes départementales", ajoute Zeidler.

Selon les accidentologues, les pistes cyclables existantes doivent être améliorées pour la sécurité des cyclistes et les surfaces doivent être améliorées. Certes, du point de vue de la police, les cyclistes sont souvent à l'origine d'un accident. Mais il y a aussi des raisons. Selon les accidentologues, il faut construire beaucoup plus de feux de signalisation aux intersections, voire de nouveaux passages inférieurs ou supérieurs./lic/DP/men