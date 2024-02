HAMBOURG (dpa-AFX) - Selon l'assureur-crédit Allianz Trade, les entreprises du monde entier connaîtront en 2024 une hausse des faillites pour la troisième année consécutive. "Cette tendance - bien que retardée par rapport à la plupart des autres pays européens - s'applique également à l'Allemagne", prévoient les économistes de la filiale d'Allianz basée à Hambourg. "Ainsi, selon l'étude Allianz Trade Insolvenz, la faiblesse économique persistante, les défis structurels et le resserrement des conditions de financement devraient entraîner encore plus d'entreprises allemandes dans des difficultés financières en 2024".

Selon cette étude, le nombre de faillites d'entreprises allemandes devrait augmenter de 13% en 2024 par rapport à l'année précédente. "Cette augmentation a déjà commencé, notamment au second semestre 2023", a déclaré Milo Bogaerts, responsable d'Allianz Trade pour les pays germanophones. Selon lui, le nombre de faillites s'y est visiblement accéléré, avec une hausse de 25 % par rapport au second semestre de l'année précédente, "les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration, du commerce, de la construction et des services B2B y ayant largement contribué". Le terme B2B (business to business) désigne les transactions entre entreprises, et non avec les consommateurs.

Conformément à cette évolution, les analystes d'Allianz Trade s'attendent à ce que le nombre de faillites d'entreprises atteigne environ 20 260 cas en 2024. Ce n'est qu'en 2025 qu'il devrait se stabiliser à un niveau légèrement inférieur à 20 000 en raison de la reprise attendue de l'économie allemande.

A l'échelle mondiale, les économistes d'Allianz Trade s'attendent à une augmentation de 9 % du nombre de cas, ce qui représente "la troisième escalade consécutive" des cas d'insolvabilité cette année. Ils citent comme facteurs décisifs une croissance plus faible, des interruptions du commerce et des incertitudes géopolitiques. "Les augmentations les plus importantes sont attendues aux États-Unis (plus 28 pour cent), en Espagne (plus 28 pour cent) et aux Pays-Bas (plus 31 pour cent). " Cette hausse à large échelle ferait qu'en 2024, le nombre de faillites dépasserait le nombre d'avant la pandémie dans deux pays sur trois. En 2023, c'était encore le cas dans la moitié des pays, explique la directrice du groupe Allianz Trade, Aylin Somersan Coqui.

Toutefois, Allianz Trade "ne s'attend pas à un tsunami de faillites d'entreprises comme celui qui a suivi la grande crise financière, lorsque les faillites mondiales ont augmenté de 17% et 19% respectivement en 2008 et 2009"./kf/DP/zb