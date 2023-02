Exclusif - Après l'effondrement de plusieurs milliards de dollars de fonds américains, l'allemand Allianz évite le risque pour des obligations sûres.

La nouvelle approche de l'entreprise allemande intervient dans un contexte de changement radical de l'environnement d'investissement, les banques centrales augmentant les taux d'intérêt pour juguler l'inflation galopante, ce qui entraîne une hausse des rendements des actifs traditionnels, ont déclaré les personnes sous couvert d'anonymat.

Ils ont souligné que la réaffectation serait progressive et ne donnerait pas lieu à des ventes de feu, l'argent frais allant en grande partie dans les revenus fixes plutôt que dans les investissements alternatifs.

Allianz a refusé de commenter.

La décision de la plus grande société financière d'Allemagne en termes d'actifs et de valeur de marché témoigne d'une réorientation significative vers le marché de plusieurs milliards de dollars des obligations de qualité, qui permettent aux gouvernements de se maintenir à flot et aux retraités de se nourrir, au détriment des investissements alternatifs qui ont généré des rendements élevés à une époque de taux d'intérêt très bas, voire négatifs.

Pour Allianz, le repositionnement coïncide également avec les efforts déployés pour restaurer sa réputation après avoir payé quelque 6 milliards de dollars d'amendes et de règlements annoncés l'année dernière pour fraude aux États-Unis. Une partie de son activité de gestion d'actifs aux États-Unis a ainsi accepté de plaider coupable pour cette conduite, ce qui, selon ses propres avocats, équivaut à une "peine de mort".

L'une des personnes a fait remarquer que le ratio de solvabilité d'Allianz - une mesure de la solidité financière - avait souffert à la suite de la débâcle des fonds et que la nouvelle approche d'investissement pourrait contribuer à le rétablir.

Graphique : Pas d'alternative ? https://www.reuters.com/graphics/ALLIANZ-INVESTMENTS/zdpxdngezpx/chart.png

Giulio Terzariol, directeur financier d'Allianz, a fait la lumière sur la remise en question de la société en novembre lorsqu'il a déclaré aux analystes lors d'une conférence téléphonique : "La proposition de valeur des produits à revenu fixe est beaucoup plus convaincante qu'il y a quelques années... c'est un jeu différent".

Les résultats d'Allianz, attendus vendredi, fourniront une mise à jour annuelle du panorama des investissements de la société.

Assureur mondial, Allianz est l'un des plus grands gestionnaires de fonds au monde avec 2,6 trillions d'euros (2,79 trillions de dollars) d'actifs sous gestion via le poids lourd obligataire Pimco et Allianz Global Investors, dont l'unité américaine gérait les fonds au centre de son récent scandale.

Graphique : Alternatives d'Allianz https://www.reuters.com/graphics/ALLIANZ-INVESTMENTS/egvbyaexjpq/chart.png

L'incursion d'Allianz dans les alternatives a commencé lorsque Michael Diekmann, aujourd'hui président du groupe, était PDG. Dans un discours prononcé lors de son dernier jour à ce poste en 2015, il s'est plaint des nids de poule sur les routes entre Salzbourg et Munich, soulignant la nécessité d'investir dans les infrastructures. Il a promis qu'Allianz ferait croître les "classes d'actifs réels", qui incluent l'infrastructure, de 80 à 110 milliards d'euros.

Depuis lors, Allianz a augmenté ses investissements alternatifs de 350 % pour atteindre plus de 200 milliards d'euros, tandis que les investissements à revenu fixe ont augmenté de 40 % et les actions de 30 %, selon les calculs de Reuters basés sur les états financiers d'Allianz.

Parmi les gros achats, on trouve la participation dans le nouveau tunnel d'évacuation des eaux usées de Londres et des parcs éoliens des États-Unis à la Finlande.

L'immobilier, qui constitue la majeure partie des investissements alternatifs d'Allianz, comprenait environ 700 millions d'euros de participations dans le complexe Hudson Yards de New York, et une tour à Francfort qui fait partie d'un développement immobilier d'une valeur de 1,4 milliard d'euros.

Mais avec le changement du climat d'investissement, Allianz cherche des opportunités pour transférer de l'argent frais vers d'autres investissements comme les revenus fixes, ont dit les personnes.

Annette Kroeger, PDG Europe pour Allianz Real Estate, a déclaré que sa division avait une approche "attentiste" pour l'immobilier. "Nous regardons l'avenir, comme le reste du marché, avec prudence", a-t-elle déclaré à Reuters.

Signe que les temps changent, même les rendements des obligations au Japon ont légèrement augmenté en raison des spéculations sur la fin de l'ère de la politique monétaire ultra-facile.

Allianz n'est pas la seule à repenser les alternatives. La branche de gestion d'actifs de Goldman Sachs prévoit de réduire considérablement ses 59 milliards de dollars d'investissements alternatifs.

Les agences de notation Moody's et S&P, qui donnent toutes deux de bonnes notes à Allianz, ont souligné le risque accru que représentent les investissements alternatifs comparativement illiquides dans le portefeuille d'Allianz.

Les investissements alternatifs ont un prix, car Allianz et d'autres assureurs doivent mettre de côté plus de capital pour les détenir car ils sont moins liquides que les obligations.

Allianz espère, selon certaines des personnes interrogées, que ce changement contribuera à améliorer ses ratios de capitalisation et de solvabilité, qui permettent de déterminer comment la compagnie se comporterait en cas de crise.

Le ratio de capitalisation dit Solvabilité II d'Allianz - une mesure clé de la santé financière - a baissé de 229 % en 2018 à 199 % à la fin du troisième trimestre de l'année dernière, selon les états financiers d'Allianz, en partie à cause des amendes et des règlements pour la fraude au fonds américain.

L'affaire a été révélée après que 11 milliards de dollars de fonds se sont effondrés alors que les marchés ont été ébranlés par l'apparition du coronavirus au début de 2020.

Les procureurs américains ont allégué que la fraude comprenait de faux documents, des rapports de risque fabriqués et des feuilles de calcul modifiées.

Parmi les 6 milliards de dollars de règlements et d'amendes, Allianz a versé 1,49 milliard de dollars à l'un de ses gros investisseurs, Blue Cross Blue Shield, dans le but de l'indemniser "généreusement", selon une présentation que les avocats d'Allianz ont faite au ministère américain de la Justice l'année dernière et qui a été rendue publique dans un document judiciaire le mois dernier.

Un avocat de Blue Cross Blue Shield a refusé de commenter.

Dans la même présentation, les avocats d'Allianz ont fait valoir que le plaidoyer de culpabilité qu'Allianz a finalement accepté pour les affaires américaines était "une peine de mort pour un conseiller en investissement enregistré".

Dans son sillage, Allianz a dû fermer Allianz Global Investors aux États-Unis, un coup dur pour l'entreprise.

(1 $ = 0,9328 euros)