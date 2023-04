Exclusif - Les assureurs allemands renouvellent leur couverture pour la liaison gazière Nord Stream endommagée par une explosion

L'assurance souscrite par deux des plus grandes entreprises allemandes est cruciale pour l'avenir à long terme du gazoduc, qui a été la principale voie d'acheminement du gaz russe vers l'Europe pendant une décennie avant l'explosion de septembre dernier.

L'assurance contraste avec la position publique de l'Allemagne de rompre ses liens avec Moscou, mais l'une des cinq sources a déclaré que le gouvernement allemand ne s'était pas opposé à la couverture. La plupart des investisseurs occidentaux ont passé par pertes et profits leurs participations dans le gazoduc.

Munich Re, Allianz et la chancellerie allemande se sont refusés à tout commentaire, tandis que le ministère de l'économie a déclaré que l'assurance ne faisait pas partie du soutien que le gouvernement avait apporté par le passé au gazoduc.

La Russie détient une participation de 51 % dans Nord Stream 1 par l'intermédiaire d'une filiale du groupe énergétique public Gazprom.

Certains des actionnaires allemands de Nord Stream sont favorables à ce que le gazoduc endommagé soit au moins préservé au cas où les relations avec Moscou s'amélioreraient, ont déclaré séparément deux personnes au fait du dossier.

L'une de ces personnes a déclaré que Berlin tolérait une telle approche de l'infrastructure, même si elle a déclaré que les liens énergétiques avec la Russie étaient rompus.

Toutes les sources du secteur de l'assurance et du commerce ont refusé d'être nommées en raison du caractère sensible de la question.

La police d'assurance couvre les dommages causés à l'oléoduc et les problèmes d'interruption d'activité, a déclaré l'une des sources.

Le fait d'être assuré faciliterait également les travaux de réparation nécessaires à la reprise des livraisons de gaz à l'Europe via la mer Baltique.

Si les importations de pétrole brut et de produits pétroliers russes sont interdites par les sanctions de l'Union européenne (UE), les importations de gaz russe sont autorisées. L'Occident s'efforce toutefois de trouver des alternatives.

UNE VIEILLE LOGIQUE

Les importations européennes de gaz russe sont passées d'environ 40 % de l'approvisionnement en gaz de l'UE à moins de 10 % depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février de l'année dernière.

Le porte-parole du ministère de l'économie a déclaré que l'objectif était d'arrêter d'utiliser du gaz provenant de Russie et d'ailleurs.

"La Russie a montré à tout le monde l'année dernière qu'elle n'était pas un partenaire fiable", a déclaré le porte-parole. "Nous avons besoin de plus d'énergies renouvelables et devons devenir indépendants des importations de combustibles fossiles.

Cette prise de position représente un changement majeur par rapport au soutien inconditionnel que l'Allemagne apportait auparavant au gaz russe, au mépris des avertissements d'autres pays de l'UE et des États-Unis.

Certains fonctionnaires allemands, des hommes politiques et d'autres personnes au fait des réflexions du gouvernement allemand ont déclaré à Reuters qu'une minorité espérait toujours que Nord Stream 1 puisse être relancé, même si peu d'entre eux pensaient que cela se produirait dans un avenir proche.

Michael Kretschmer, leader conservateur de la région de Saxe orientale, a déclaré au journal Berliner Zeitung en janvier que le gazoduc devrait être réparé et que l'Allemagne devrait conserver la possibilité d'importer à nouveau via ce gazoduc.

Veronika Grimm, l'une des principales expertes économiques du gouvernement qui conseille la chancellerie, a déclaré que la politique antérieure de l'Allemagne consistant à compter sur le gaz russe bon marché pour soutenir son économie et tisser des liens politiques n'était plus viable.

"Certains suivent encore une vieille logique en ce qui concerne la reconstruction des liens énergétiques avec la Russie après la guerre (en Ukraine)", a déclaré M. Grimm à Reuters.

Le porte-parole du ministère de l'économie a déclaré que le gouvernement fédéral avait soutenu la construction de Nord Stream 1 en 2010 avec des garanties de crédit à l'exportation et une garantie de crédit financier séparée, ajoutant qu'il n'y avait pas d'autre soutien fédéral.

En septembre 2022, plusieurs explosions sous-marines inexpliquées ont rompu les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 nouvellement construits, chacun d'une longueur de plus de 1 200 km, qui relient la Russie et l'Allemagne à travers la mer Baltique.

Le mois dernier, des sources ont déclaré à Reuters que les gazoducs sous-marins de Nord Stream allaient être scellés et qu'il n'était pas prévu de les réparer ou de les réactiver dans l'immédiat.

D'autres sources ont décrit ce processus comme une mise en sommeil du gazoduc.

AUTRES ASSUREURS

Avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février dernier, Nord Stream 1 était assuré par plusieurs assureurs européens, dont certains du marché Lloyd's de Londres, ont déclaré des sources à Reuters.

Des sources industrielles au fait de la situation ont déclaré que certains souscripteurs de la Lloyd's auraient réduit les accords d'assurance qui devaient être renouvelés fin 2022, en partie à cause des sanctions imposées par le Royaume-Uni à une entité liée à Gazprom.

Trois des syndicats de la Lloyd's précédemment impliqués dans la couverture d'assurance n'ont probablement pas renouvelé leur exposition, ont déclaré trois des sources du secteur de l'assurance.

Toutefois, une quatrième source a déclaré que son syndicat de souscription du marché de la Lloyd's continuait à fournir une assurance pour le projet. Toutes ces sources ont refusé de donner plus de détails.

La Lloyd's de Londres s'est refusée à tout commentaire.

Les clients renouvellent souvent leurs contrats d'assurance lorsque leurs biens sont endommagés, ce qui est pris en compte lors de l'accord sur les conditions du contrat, ont indiqué des sources du secteur.

La police de Nord Stream 1 était un contrat de deux ans qui a été renouvelé après la première année, ont déclaré deux des sources. Toutefois, les assurés et les assureurs peuvent souvent rompre un tel contrat après la première année, en fonction des conditions, ont déclaré deux sources du secteur de l'assurance.

Il n'était pas clair si l'assureur Zurich faisait partie des nouveaux arrangements. Zurich, dont l'une des cinq sources a déclaré qu'elle faisait partie des assureurs de l'oléoduc au moment du sinistre, s'est refusée à tout commentaire.

Gazprom fait l'objet de sanctions de la part du Royaume-Uni, du Canada et des États-Unis, ainsi que de certaines restrictions de la part de l'Union européenne.

Gazprom et la société suisse Nord Stream AG n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

(1 dollar = 0,9203 euro)