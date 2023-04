Exclusif - Les banques allemandes touchées par une vague de plaintes de la part des épargnants

Les plaintes des consommateurs concernant les banques et autres sociétés financières en Allemagne ont augmenté d'un cinquième l'année dernière, selon des données officielles, alors que les autorités de régulation déploient leurs efforts pour renforcer la confiance dans le secteur.

La BaFin, l'organisme allemand de surveillance financière, a renforcé son action en faveur de la protection des consommateurs à la suite de l'effondrement de Wirecard, la société de paiement de premier ordre qui a été emportée par un scandale comptable.

L'année dernière, il a reçu 15 000 plaintes de consommateurs de la plus grande économie d'Europe concernant leurs banques et autres prestataires de services financiers, contre 12 500 en 2021, soit une quatrième année consécutive de forte augmentation.

Les griefs portent notamment sur les longs temps de traitement pour les fermetures de comptes, les changements de conditions et le rétrécissement des réseaux de succursales, selon des fonctionnaires, des banquiers et des défenseurs de la protection des consommateurs.

Les chiffres, rapportés par Reuters pour la première fois, seront rendus publics dans un rapport annuel en mai.

"Il n'est pas possible que les institutions financières se portent bien parce qu'elles traitent mal leurs clients", a déclaré Chan-Jae Yoo, un fonctionnaire de la BaFin, lors d'une interview.

Deutsche Kreditwirtschaft, une organisation parapluie qui fait pression pour la finance allemande, a déclaré que les banques allemandes sont "extrêmement stables et robustes" et que la confiance reste "élevée" et "non affectée" par les récentes turbulences découlant de l'effondrement des créanciers aux États-Unis et en Suisse.

Cependant, une enquête réalisée l'année dernière par YouGov a montré que le degré de confiance dans le secteur financier allemand, essentiel pour promouvoir une stabilité financière plus large et attirer des capitaux pour soutenir la croissance économique, était inférieur à la moyenne mondiale, derrière des pays comme le Canada, l'Australie et les principaux marchés asiatiques.

Niels Nauhauser, défenseur des consommateurs dans l'État du Bade-Wurtemberg (sud-ouest), a passé deux décennies à se battre pour les droits des consommateurs.

"Le simple fait que les consommateurs nous demandent de plus en plus souvent conseil prouve qu'ils ne font pas entièrement confiance aux institutions financières", a-t-il déclaré.

Une étude réalisée cette année par EY a révélé que 25 % des personnes interrogées en Allemagne font confiance aux sociétés financières, 31 % ne leur font pas confiance et 44 % sont dans l'expectative.

GRAPHIQUE : Confiance dans la finance, https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-BANKS/jnpwyjojmpw/chart.png

"Comme dans toute industrie qui propose des services en masse, il y a des cas où il y a des divergences d'opinion entre le client et la banque", a déclaré Deutsche Kreditwirtschaft, en soulignant ses propres chiffres qui ont montré une baisse des plaintes des consommateurs l'année dernière, contrairement aux données de la BaFin

Les protections et les droits des clients des institutions financières ont fait l'objet d'une attention accrue de la part des régulateurs et des tribunaux allemands.

La BaFin, qui a été remaniée avec une nouvelle direction après avoir été largement blâmée pour ne pas avoir repéré la fraude chez Wirecard, a pris l'an dernier des mesures sévères concernant le temps utile accordé aux sociétés de courtage pour traiter les demandes de transfert de compte.

La procédure de transfert d'un compte vers un nouveau courtier, qui durait des semaines, laissait souvent le client dans l'incertitude et à la merci des fluctuations des marchés.

Un arrêt clé de la Haute Cour allemande, rendu en 2021, a également rendu plus difficile pour les banques de modifier leurs conditions générales, annulant une pratique qui, pendant des décennies, avait permis aux banques d'augmenter les frais sans le consentement explicite des titulaires de comptes.

Les banquiers affirment que cette décision a augmenté les coûts et la bureaucratie.

À Stuttgart, plus connue pour son industrie automobile que pour sa finance, M. Nauhauser a obtenu cette année des concessions de la part des divisions de la Deutsche Bank et de la Commerzbank.

Sa prochaine cible est Allianz, qu'il a attaqué en justice pour des modifications apportées aux remboursements des polices d'assurance-vie, qu'il juge peu transparentes. Une audience est prévue ce mois-ci devant un tribunal de Stuttgart. Allianz a déclaré qu'elle "s'en tenait à tous ses engagements contractuels et à toutes ses garanties".

Entre-temps, M. Nauhauser a promis de maintenir la pression sur les entreprises financières, grandes et petites.

"Nous voulons que s'établissent sur le marché des services qui répondent aux besoins des consommateurs, et non qui alimentent l'industrie financière", a-t-il déclaré.