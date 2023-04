FT' : Allianz cherche un acheteur pour sa participation dans N26

LONDRES (dpa-AFX) - Le groupe Allianz aurait l'intention de se retirer de la néobanque N26, qui a récemment connu de nombreux problèmes. Selon le Financial Times (FT), qui cite des sources proches du dossier, l'assureur chercherait des acheteurs pour sa participation d'environ 5% et viserait un produit de plus de 150 millions de dollars (137 millions d'euros). N26 ne serait plus valorisée qu'à environ trois milliards de dollars en cas de sortie envisagée d'Allianz, qui détient une participation dans la banque depuis 2018. Ce serait environ deux tiers de moins que lors du dernier tour de table en octobre 2021, au cours duquel N26 avait levé environ 900 millions de dollars et était encore valorisée à environ 9 milliards de dollars.

Le groupe munichois est actionnaire de N26 par l'intermédiaire de sa société d'investissement Allianz X. En 2018, Allianz avait été l'un des principaux investisseurs dans un tour de financement d'un montant total de 160 millions de dollars. A cette occasion, la valeur de N26 avait été évaluée à moins d'un milliard de dollars. Le montant exact de la participation d'Allianz dans la fintech berlinoise n'est pas connu. Selon les recherches du FT, il s'agit actuellement d'un peu plus de cinq pour cent. Allianz X serait ainsi l'un des plus gros investisseurs de la banque, qui a récemment connu des problèmes avec les autorités de surveillance, ce qui l'a empêchée d'accepter autant de clients.

Allianz elle-même n'a pas souhaité commenter ces informations auprès du journal britannique, habituellement bien informé, comme le précise le rapport. N26 aurait fait savoir qu'elle n'avait actuellement pas connaissance d'un processus de vente et ne s'exprimerait pas sur les spéculations concernant les questions d'évaluation de la part des investisseurs. Malgré la nette baisse de l'évaluation, Allianz pourrait, selon les calculs du "FT", se retirer de la participation dans N26 avec un bénéfice comptable important si le placement prévu réussissait. Pour N26, cette sortie serait toutefois un coup dur dans la recherche de nouveaux investisseurs.

Allianz n'est pas satisfait depuis longtemps de la participation la plus connue de sa filiale de capital-risque Allianz X. Il y a un peu plus d'un an, Nazim Cetin, président d'Allianz X, avait critiqué N26 dans une interview au Handelsblatt. "Les douleurs de croissance ne sont pas bonnes", avait-il alors déclaré. Toutefois, il a également ajouté lors de cet entretien qu'il était convaincu que la direction trouverait des solutions aux problèmes. Dans le secteur des entreprises en participation, habituellement plutôt discret, les critiques publiques sont plutôt inhabituelles./zb/men/mis