France: les défaillances d'entreprises encore en hausse en octobre

Paris (awp/afp) - Le nombre de défaillances d'entreprises a continué d'augmenter en octobre en France, mais reste à un niveau largement inférieur à celui constaté avant la pandémie de Covid-19, selon les données publiées mercredi par la Banque de France.

Entre novembre 2021 et octobre 2022, le nombre total de défaillances s'est établi à 38.525, en progression de 41,4% par rapport aux chiffres enregistrés un an plus tôt.

En septembre, la Banque de France avait recensé près de 37.300 défaillances sur douze mois, soit une augmentation de 35,6% par rapport l'année précédente.

"Les défaillances restent toutefois à des niveaux inférieurs à ceux de la période pré-Covid", nuance la Banque de France. "Leur cumul sur 12 mois à fin octobre 2022 est encore inférieur de 24,7% à celui enregistré en 2019 (51.145 défaillances sur l'ensemble de l'année 2019)", précise-t-elle.

Dans le détail, le nombre de défaillances cumulées a le plus progressé dans le secteur de l'hébergement-restauration (+82,8% sur un an), tandis que les entreprises de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche ont connu à l'inverse moins de difficultés (+1,9% sur un an).

Parmi les 38'525 défaillances enregistrées entre novembre 2021 et octobre 2022, l'écrasante majorité concerne des micro-entreprises ou des entreprises de taille indéterminée (près de 36.000). Quelque 1.600 TPE et 950 PME se sont retrouvées en situation de défaillance.

Dans une étude publiée mardi, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce avait déjà fait état d'une forte remontée des procédures collectives (liquidations, redressements, procédures de sauvegarde) en France depuis le 1er juillet.

Au niveau mondial, l'assureur Allianz Trade avait prédit fin octobre une hausse de 10% des défaillances d'entreprises en 2022 par rapport à l'année 2021, et de 19% en 2023 par rapport à l'année en cours.

