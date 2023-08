JOHANNESBURG (dpa-AFX) - Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a plaidé jeudi pour une réforme des institutions multilatérales dans le cadre du sommet des Brics à Johannesburg. "Nous nous dirigeons vers un monde multipolaire et c'est une chose positive", a déclaré Guterres peu après l'annonce par le groupe des cinq Brics qu'il accueillerait six nouveaux membres au 1er janvier 2024 : L'Arabie saoudite, l'Iran, les Émirats arabes unis, l'Argentine, l'Égypte et l'Éthiopie.

Une architecture multilatérale renforcée et réformée, basée sur la Charte des Nations unies, est "urgente", a déclaré António Guterres. L'ordre actuel de l'économie mondiale "reflète le monde d'hier".

Une refonte de l'architecture financière mondiale actuelle, obsolète, dysfonctionnelle et injuste, est indispensable, a averti le secrétaire général de l'ONU. "Cela nécessite le courage de faire des compromis" et des réformes, a-t-il poursuivi. Le fait que les pays africains paient en moyenne quatre fois plus pour les prêts que les Etats-Unis et huit fois plus que les pays européens les plus riches est une grave injustice, a déclaré António Guterres, appelant à la mise en place d'un mécanisme efficace de remboursement de la dette.

Jeudi matin, le groupe Brics des principaux pays émergents, qui comprenait jusqu'à présent le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, a annoncé son élargissement à "Brics plus". Le groupe comptera ainsi onze membres à l'avenir. De nombreux autres pays devraient bientôt les rejoindre. L'objectif de l'alliance est de faire contrepoids à la domination géopolitique et économique de l'Occident. Les pays du Brics souhaitent également réduire leur dépendance vis-à-vis du dollar américain en tant que monnaie de référence mondiale /kpa/DP/jha.