INONDATIONS : vers 6,5 milliards d'euros de sinistres pour les assureurs allemands ?

GDV, l'association allemande du secteur de l'assurance, estime que les tempêtes qui ont provoqué des inondations catastrophiques dans certaines régions d'Allemagne au cours des dernières semaines entraîneront jusqu'à 5,5 milliards d'euros (6,5 milliards de dollars) de sinistres. L'estimation révisée, qui se situe entre 4,5 et 5,5 milliards d'euros, est en hausse par rapport à l'estimation initiale de la semaine dernière, qui était de 4 à 5 milliards d'euros.

Les inondations se sont étendues d'une zone proche de la ville de Cologne, dans l'ouest du pays, jusqu'au sud de la Bavière, provoquant l'effondrement de maisons, laissant les habitants sur les toits et emportant des voitures. Au moins 180 personnes ont été tuées.

Allianz a donné sa première estimation des dommages mardi, indiquant qu'il s'attendait à des demandes d'indemnisation de plus de 500 millions d'euros à la suite de la tempête Bernd. Le plus grand assureur allemand

a déclaré avoir déjà reçu des demandes d'indemnisation pour environ 10 000 maisons et 3 000 véhicules et s'attend à ce que ces chiffres atteignent respectivement 30 000 et 5 000.