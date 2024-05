BERLIN/SAARBRÜCKEN/MAINZ (dpa-AFX) - Après les intempéries de la Pentecôte qui ont provoqué des inondations en Sarre et en Rhénanie-Palatinat, l'Association générale des assureurs (GDV) estime que les dommages assurés s'élèvent à environ 200 millions d'euros. Ce chiffre comprend les dommages aux bâtiments et aux véhicules, a annoncé vendredi le directeur général de la GDV, Jorg Asmussen, dans un premier bilan provisoire des sinistres du secteur de l'assurance.

Selon la GDV, 46 pour cent en Rhénanie-Palatinat et 47 pour cent en Sarre ont souscrit une assurance couvrant les risques naturels tels que les fortes pluies et les inondations.

Outre les dommages assurés aux habitations ou aux biens mobiliers recensés ici, des dommages ont également été causés aux infrastructures telles que les ponts et les routes. Pendant le week-end de la Pentecôte, les habitants de la Sarre et du sud-ouest de la Rhénanie-Palatinat ont été les plus touchés par les crues et les inondations. D'énormes quantités de pluie y ont provoqué des inondations, des glissements de terrain et des routes et caves inondées./rtt/DP/ngu