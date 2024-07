En Allemagne, la banque publique KfW estime que des centaines de milliards devront être investis dans les infrastructures énergétiques d'ici 2050.

"Le développement nécessaire des énergies renouvelables nécessite des réseaux de transport et de distribution adaptés et flexibles et requiert des investissements importants", a annoncé mardi la banque de développement lors de sa première conférence des investisseurs. Selon une étude Prognos réalisée pour le compte de la KfW, des investissements supplémentaires d'environ 300 milliards d'euros seront nécessaires d'ici le milieu du siècle pour les seules infrastructures de réseau.

Ces fonds ne pourraient pas provenir uniquement du secteur public. Le président de la KfW, Stefan Wintels, a souligné que le financement de la transition énergétique nécessitait un marché des capitaux fort. Pour ce faire, la banque souhaite encourager le dialogue entre l'industrie financière, l'économie réelle et la politique et s'engager en faveur de conditions cadres favorables à l'investissement. "Nous allons essayer de concilier l'appétit des marchés des capitaux avec les investissements proposés", a déclaré Wintels.

Le président de la Deutsche Bank, Christian Sewing, qui a participé à la conférence comme le président d'Allianz, Oliver Bäte, et le président d'Uniper, Michael Lewis, a ajouté que des sources d'énergie bon marché, fiables et durables pourraient contribuer à la croissance économique dont nous avons tant besoin. "En tant que banque mondiale ayant accès aux marchés internationaux des capitaux, nous souhaitons contribuer à améliorer les structures des marchés des capitaux en Allemagne et en Europe et à développer le dialogue avec les investisseurs".

L'Allemagne souhaite atteindre la neutralité climatique d'ici 2045 et augmenter la part de l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables à 80% d'ici 2030. "Les énergies renouvelables ayant couvert pour la première fois plus de la moitié de l'approvisionnement en électricité en Allemagne en 2023, ces objectifs climatiques contraignants sont à notre portée", a déclaré le ministre de l'Économie Robert Habeck. La prochaine étape est le développement de l'infrastructure énergétique.

