L'architecte de la fraude d'Allianz a gagné 60 millions de dollars en mentant aux investisseurs, selon les États-Unis.

Le gestionnaire de portefeuille vedette au centre d'une fraude à l'unité de fonds américains d'Allianz SE s'est appuyé sur la bonne réputation de l'assureur allemand pour attirer les investisseurs et a prospéré grâce à un manque de surveillance alors qu'il empochait 60 millions de dollars de rémunération, ont déclaré les autorités américaines.

Grégoire "Greg" Tournant, citoyen de France et des États-Unis, a été inculpé mardi pour fraude en matière de valeurs mobilières, fraude de conseiller en placement, fraude télégraphique et obstruction à la justice dans le cadre d'un stratagème qui s'est déroulé de 2014 à 2020.

Il s'agit d'un développement majeur dans une saga de deux ans qui a hanté et embarrassé Allianz, l'une des plus grandes sociétés financières du monde, et qui a commencé après que les 11 milliards de dollars de fonds gérés par Tournant se soient effondrés alors que les marchés s'agitaient avec l'apparition du coronavirus au début de 2020.

Les procureurs américains ont déclaré mardi que Tournant avait falsifié des documents, fabriqué des rapports de risque, modifié des feuilles de calcul et menti sur la stratégie d'investissement.

Tournant, 55 ans, était le "principal architecte" d'une "fraude flagrante et de longue haleine", a déclaré le procureur américain Damian Williams.

Les avocats de Tournant ont déclaré que les accusations étaient sans fondement et qu'il se défendrait. Deux autres gestionnaires de fonds ont plaidé coupable et coopèrent.

Pour Tournant et son employeur, le début de l'année 2020 a marqué un revirement de fortune.

Tournant venait de clôturer une année au cours de laquelle il avait gagné 13 millions de dollars, et le matériel de marketing de ses fonds indiquait en février 2020 que "nous sommes aujourd'hui plus préparés que jamais en cas de grave dislocation du marché."

Ce n'est que quelques semaines plus tard, en mars, que les fonds de Tournant se sont effondrés, déclenchant les poursuites des investisseurs et les enquêtes de la Commission américaine des valeurs mobilières et des changes.

L'enquête a culminé mardi avec Allianz acceptant de payer plus de 6 milliards de dollars et son unité de gestion d'actifs américaine plaidant coupable de fraude criminelle en matière de valeurs mobilières.

LE FLIC DORMAIT

Tournant, chez Allianz Global Investors depuis 2002, a créé les fonds dits Structured Alpha en 2005. Ils étaient commercialisés en particulier auprès de fonds de pension américains typiquement conservateurs, allant de ceux des ouvriers de l'Alaska aux enseignants de l'Arkansas et aux travailleurs du métro de New York.

Les fonds utilisaient des stratégies d'options complexes pour générer des rendements.

Tournant, dans une vidéo de mai 2016 examinée par Reuters, parle avec un léger accent français pour dire que le meilleur environnement des fonds est un marché baissier avec des niveaux élevés de volatilité.

"Nos stratégies ne sont pas des voitures de course cherchant à se frayer un chemin à toute vitesse vers des rendements élevés. Ce sont des véhicules à quatre roues motrices conçus pour affronter des terrains accidentés", a-t-il déclaré dans des documents marketing distincts.

Tournant "a trompé les fonds et leurs investisseurs en sous-estimant le risque", lit-on dans l'acte d'accusation.

Dans un exemple, Tournant et un autre gestionnaire de fonds ont pris des rapports de risque quotidiens fournis par une société sœur et ont modifié 75 d'entre eux avant qu'ils ne soient envoyés aux investisseurs. L'effet était de réduire les pertes prévues dans les scénarios de stress.

Tournant a vanté la surveillance d'Allianz aux investisseurs, disant aux clients en 2014 qu'Allianz agissait comme un "flic maître" avec "l'une des compagnies d'assurance les plus grandes et les plus conservatrices du monde surveillant chaque position que je prends".

Mais les procureurs ont écrit que personne chez Allianz ne vérifiait le travail de Tournant.

"Le flic était endormi", a déclaré le procureur Williams.

Michael Peters, un expert du groupe allemand de défense des consommateurs Finanzwende, a déclaré qu'on pouvait s'attendre à une telle activité de la part d'un fonds spéculatif agressif, mais pas d'une filiale d'Allianz.

"La confiance a été perdue au jeu", a-t-il déclaré, ajoutant qu'"Allianz a vraiment besoin de se pencher sérieusement sur cette affaire".

Les procureurs ont déclaré qu'ils n'avaient trouvé aucune preuve que quelqu'un en dehors du groupe de Tournant était au courant de la mauvaise conduite.

Les avocats de Tournant, Seth Levine et Daniel Alonso, ont déclaré que les pertes des investisseurs étaient "regrettables" mais ne résultaient pas d'un crime.

"Greg Tournant a été injustement ciblé dans une tentative sans fondement et irréfléchie du gouvernement de criminaliser l'impact de la dislocation sans précédent du marché induite par COVID", ont déclaré Levine et Alonso dans une déclaration commune.

Un dépôt réglementaire de décembre montre que Tournant a été licencié "pour violation des politiques de la société conçues pour assurer la conformité avec les réglementations et les normes du secteur".

Mardi, Tournant a fait une brève apparition au tribunal fédéral de Denver et a été libéré après avoir accepté de déposer une caution de 20 millions de dollars. Sa mise en accusation était prévue pour le 2 juin à New York.