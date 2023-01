L'autorité de surveillance financière cible les coûts de l'assurance vie

FRANCFORT (dpa-AFX) - L'autorité de surveillance financière Bafin veut mettre un terme aux coûts excessifs des assurances-vie. "Des frais élevés ne signifient pas toujours une augmentation appropriée du rendement", a déclaré Frank Grund, le plus haut responsable de la surveillance des assurances en Allemagne. "Nous avons suffisamment d'exemples montrant qu'il n'y a pas de relation claire entre des coûts élevés et un rendement élevé". Le taux d'intérêt de la prévoyance vieillesse classique ne concerne que la part d'épargne, après déduction notamment des frais d'acquisition et de gestion.

Lors d'une enquête, le Bafin a constaté une "dispersion considérable", notamment des coûts de distribution chez les assureurs vie. "Nous nous concentrons maintenant sur le quart le plus mauvais : nous voulons examiner de plus près les 25% d'entreprises ayant les coûts totaux et les coûts de distribution les plus élevés", a déclaré Grund à l'agence de presse allemande. "Pour certaines entreprises, nous examinons déjà de manière très critique la manière dont elles gèrent leurs coûts".

Sur la base de l'enquête, l'autorité de surveillance financière a présenté un projet de fiche d'information. Selon ce document, les produits d'épargne-retraite devraient, avec "une probabilité suffisante", générer un rendement après frais supérieur à une prévision d'inflation à long terme de 2 pour cent. "Les consommateurs s'attendent à juste titre à un rendement après frais supérieur à l'inflation à long terme", a déclaré Dorothea Mohn de la Fédération allemande des associations de consommateurs (vzbv).

Un porte-parole de l'association des assureurs GDV a déclaré que c'était une bonne chose que le Bafin examine les produits en termes de coûts et d'incitations et veuille s'attaquer aux aberrations. Mais il serait trop réducteur de "regarder exclusivement et uniquement le rendement des assurances vie et retraite". Elles offrent des garanties pendant la phase d'épargne et, en cas de rente, la sécurité de recevoir un paiement garanti jusqu'à la fin de sa vie. "Cela aussi, c'est un avantage pour le client".

Après avoir évalué les commentaires des entreprises et des associations sur la fiche d'information, le Bafin a l'intention de publier ses directives sur la structure des coûts, sur lesquelles il fonde sa pratique de surveillance. "Nous attendons des entreprises qu'elles s'en inspirent et les respectent", a déclaré Grund.

Les défenseurs des consommateurs demandent en outre l'interdiction des commissions d'acquisition versées par les assureurs aux agents et aux courtiers en assurance.

-courtiers pour la vente d'assurances vie. "D'autres

Des pays comme les Pays-Bas ou le Royaume-Uni ont fait de bonnes expériences en la matière, la qualité des conseils financiers et la qualité des produits s'en sont trouvées améliorées dans les deux pays", a déclaré Mme Mohn, responsable de l'équipe Finances de la vzbv.

Des discussions sont en cours à Bruxelles sur l'interdiction des commissions dans l'Union européenne. Grund estime qu'une telle interdiction pour le marché allemand "ne serait pas une bonne chose, cela ne le refléterait pas suffisamment. Un bon conseil est important et doit être rémunéré en conséquence", a déclaré le superviseur des assurances. "Il faut toutefois éviter les excès. C'est notre ligne de conduite."/mar/DP/jha