Un juge américain a rejeté la demande de Grégoire Tournant, ancien gestionnaire de fonds d'Allianz, qui souhaitait bénéficier d'un non-lieu dans une affaire de fraude criminelle concernant son rôle dans la perte de plus de 7 milliards de dollars subie par des investisseurs.

Dans une ordonnance rendue publique vendredi, la juge Laura Taylor Swain du tribunal fédéral de Manhattan a rejeté la demande de M. Tournant de rejeter l'acte d'accusation à cinq volets, qui comprend également une accusation d'obstruction. M. Tournant a plaidé non coupable.

Swain prévoit de déposer un avis expurgé contenant son raisonnement dès la mi-août.

Sa décision fait suite à l'approbation, le 12 juillet, par un autre juge fédéral de Manhattan, du règlement de 6 milliards de dollars conclu par Allianz avec les autorités américaines, dans le cadre duquel une unité de l'assureur allemand a plaidé coupable d'une accusation criminelle de fraude en matière de valeurs mobilières.

M. Tournant avait été le créateur et le directeur des investissements des Structured Alpha Funds d'Allianz, aujourd'hui disparus.

Ces fonds, qui géraient à l'époque plus de 11 milliards de dollars d'actifs, ont perdu environ 7 milliards de dollars en février et mars 2020, lorsque le début de la pandémie de grippe aviaire COVID-19 a perturbé les marchés.

Les procureurs ont accusé M. Tournant d'avoir dissimulé les risques liés aux fonds et d'avoir tenté d'induire en erreur les avocats internes d'Allianz et la Commission américaine des opérations de bourse, tout en empochant une rémunération d'environ 60 millions de dollars.

Les avocats de M. Tournant n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur l'ordonnance de M. Swain.

Dans sa demande de non-lieu, M. Tournant a déclaré que le cabinet d'avocats Sullivan & Cromwell, qui l'avait représenté ainsi qu'Allianz, avait "changé de camp" et fait de lui un bouc émissaire pour "sauver" l'assureur allemand après qu'il eut décidé de coopérer avec les procureurs.

M. Tournant a déclaré que le rejet de l'acte d'accusation était justifié parce que l'"intrusion" des procureurs dans sa relation avocat-client avait été "manifestement et avouablement corrompue".

Le bureau du procureur de Manhattan a rétorqué que les affirmations de M. Tournant étaient sans fondement et qu'il cherchait à se soustraire à ses responsabilités "en rejetant la faute sur tout le monde sauf sur lui-même".

Deux autres anciens gestionnaires de portefeuille ont plaidé coupable dans cette affaire et accepté de coopérer avec les procureurs.

Le procès de M. Tournant est prévu pour le 5 février 2024.

L'affaire est U.S. v. Tournant, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 22-cr-00276. (Reportage de Jonathan Stempel à New York ; Rédaction de Marguerita Choy)