L'inflation incite les assureurs-vie à la prudence

FRANCFORT (dpa-AFX) - L'autorité de surveillance financière Bafin appelle les assureurs vie à la prudence face à la forte hausse de l'inflation. "Les entreprises devraient se préparer à ce que les nouvelles affaires ne se déroulent pas comme prévu", a déclaré Frank Grund, le plus haut responsable de la surveillance des assurances en Allemagne, aux agences de presse dpa et dpa-AFX. Des résiliations de contrats existants ou des annulations de cotisations par les clients ne sont pas à exclure, car les consommateurs ont besoin d'argent pour autre chose.

"Mais nous ne voyons pas encore de grande vague de résiliation. Néanmoins, les entreprises devraient veiller à une gestion suffisante des liquidités", a déclaré Grund.

Selon lui, 15 assureurs-vie sur un total d'environ 80 sont actuellement soumis à une surveillance accrue. "Je pars du principe que ce nombre va nettement diminuer dans un avenir proche", a déclaré Grund. Actuellement, aucun assureur vie n'a besoin de recourir aux mesures transitoires de la réglementation européenne de surveillance Solvabilité II. Au contraire, les entreprises satisfont déjà aux exigences qui ne seront obligatoires qu'à partir de 2032.

Selon Grund, la situation des caisses de pension reste plus difficile. "Pour une bonne trentaine de caisses sur plus de 130, nous sommes un peu plus inquiets". Selon les estimations du superviseur des assurances, les caisses de pension pourraient plutôt profiter à moyen terme d'une hausse des taux d'intérêt, si les fonds libérés sont réinvestis à des taux plus élevés. Les caisses de pension ont eu plus de mal que les assureurs-vie à faire face à la baisse des taux d'intérêt, car elles offrent exclusivement des garanties à vie et ne peuvent pas se tourner vers d'autres produits./mar/DP/men