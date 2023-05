La Chine représente le plus grand risque pour les constructeurs automobiles européens - étude d'Allianz Trade

Selon ce rapport publié mardi par l'unité de l'assureur allemand Allianz, les décideurs politiques doivent relever le défi en appliquant des droits de douane réciproques sur les voitures importées de Chine, en faisant davantage pour développer les matériaux et les technologies des batteries des véhicules électriques et en autorisant les constructeurs automobiles chinois à construire des voitures en Europe.

Les constructeurs automobiles européens sont confrontés à une double menace : la perspective d'une baisse des ventes de leurs propres véhicules en Chine, où les fabricants locaux de VE ont gagné des parts de marché, et la hausse des ventes de VE chinois importés - fabriqués par des constructeurs chinois ou occidentaux.

Les constructeurs automobiles mondiaux se sont engagés à faire leur retour en Chine avec un grand nombre de véhicules électriques sur un marché en évolution rapide où la pression pour réduire les prix est de plus en plus forte.

L'encombrement du marché chinois des SUV tout électriques pousse les constructeurs automobiles locaux à exporter davantage de véhicules vers l'Europe.

Les importations de véhicules électriques chinois pourraient coûter à l'Union européenne plus de 24 milliards d'euros de production économique en 2030, soit 0,15 % du produit intérieur brut de l'Union, selon Allianz Trade.

Mais les économies de l'Allemagne, de la Slovaquie et de la République tchèque, qui dépendent de l'industrie automobile, pourraient subir un impact encore plus important, de l'ordre de 0,3 % à 0,4 % du PIB, selon le rapport intitulé "The Chinese challenge to the European automotive industry" (Le défi chinois pour l'industrie automobile européenne).

"Les enjeux sont importants pour l'industrie automobile européenne : quatre voitures sur cinq vendues en Europe sont assemblées localement", ajoute le rapport.

"L'Europe est également la première puissance exportatrice mondiale dans ce secteur, le commerce automobile ayant généré entre 70 et 110 milliards d'euros d'excédent commercial pour l'économie européenne chaque année au cours de la dernière décennie.

Le rapport indique que la loi américaine sur la réduction de l'inflation (IRA) a fait de l'Europe une cible pour les exportations chinoises.

Alors que l'Europe reste relativement ouverte aux importations de véhicules électriques - Tesla, par exemple, représente 20 % des ventes de voitures entièrement électriques en Europe - les États-Unis sont "en passe de devenir un marché beaucoup plus difficile à conquérir pour les véhicules chinois" en raison de la loi sur la réduction de l'inflation (IRA), selon le rapport.

(1 $ = 0,9071 euro)