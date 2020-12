La Macif intensifie ses efforts en vue d'une offre sur Aviva France

LONDRES/PARIS (Reuters) - La Macif intensifie ses efforts en vue d'une offre sur les activités françaises de l'assureur britannique Aviva après l'échec des négociations entre Aviva et un consortium formé par l'allemand Allianz et l'assureur-vie Athora Holding dans le cadre d'une opération évaluée à trois milliards d'euros, ont déclaré à Reuters plusieurs sources.

L'assureur mutualiste français a mandaté les banques Credit Suisse et Lazard pour travailler sur le dossier et envisage de soumettre une offre avant la date butoir fixée à la mi-janvier pour les offres non contraignantes, ont précisé ces sources s'exprimant sous le sceau de l'anonymat.

Le géant français de l'assurance Axa, l'assureur mutualiste La Mondiale, la Banque Postale, qui contrôle l'assureur CNP Assurances, sont également intéressés par ces activités d'Aviva, qui vendent des contrats d'assurance-vie à des clients en France, ont dit les sources.

L'italien Generali, qui examine aussi le dossier, est le seul assureur étranger encore en lice en vue de ce rachat après l'échec des négociations avec le consortium emmené par Allianz et soutenu par le fonds Apollo, ont dit les sources.

Un porte-parole d'Aviva a déclaré que l'assureur britannique étudiait des options pour ses activités européennes et asiatiques, y compris celles en France, mais s'est refusé à tout commentaire sur les éventuels acquéreurs.

Axa, Generali et la Banque Postale ont refusé de s'exprimer, tandis que le Groupe Macif n'était pour sa part pas disponible.

La Macif cherche à lever des fonds pour parvenir à financer le rachat d'Aviva France, ont dit les sources.

"Pour le moment, la Macif est le seul candidat travaillant d'arrache pied et prêt à payer le prix fort", a déclaré l'une des sources, ajoutant toutefois que le dossier reste difficile car les assureurs mutualistes doivent arbitrer en ce moment entre le retour de l'argent aux actionnaires et le lancement de grosses acquisitions.

Les activités d'Aviva France sont valorisées entre deux et trois milliards d'euros, selon certaines sources.

(Avec Pamela Barbaglia à Londres et Gwénaëlle Barzic à Paris; avec Carolyn Cohn, Gianluca Semeraro, Arno Schütze et Stephen Jewkes; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

par Carolyn Cohn