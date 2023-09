PRAGUE (dpa-AFX) - La République tchèque rachète l'opérateur de gazoducs Net4Gas, qui détient la licence exclusive pour l'exploitation du réseau de transport de gaz de près de 4000 kilomètres dans cet Etat membre de l'UE. Un contrat d'achat a été signé en ce sens vendredi, a annoncé le gestionnaire du réseau public CEPS, chargé de la transaction. Un consortium composé d'Allianz et de Borealis Infrastructure avait racheté Net4Gas au fournisseur d'énergie allemand RWE il y a environ dix ans.

Les autorités de régulation doivent encore approuver l'acquisition. Le ministre tchèque de l'Industrie, Jozef Sikela, a récemment justifié cette décision par la sécurité énergétique. "Nous prenons le contrôle de l'infrastructure critique", a déclaré l'homme de 56 ans. Le gaz jouera un rôle important dans l'abandon à long terme du lignite, a-t-on indiqué à Prague.

Les critiques soulignent en revanche les dettes de l'entreprise et la disparition de l'activité jadis lucrative de transit entre la Russie et l'Allemagne. Selon les informations, le prix d'achat s'élève au maximum à l'équivalent d'environ 200 millions d'euros. Récemment, CEPS avait conclu un contrat pour l'acquisition de six installations de stockage souterrain de gaz auprès de RWE AG./hei/DP/men