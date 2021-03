La fintech Stripe a été valorisée à 95 mds de dollars lors de son dernier tour de table

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La fintech américaine Stripe a annoncé dimanche avoir levé 600 millions de dollars auprès d'un groupe d'investisseurs comprenant l'Agence nationale de gestion du Trésor irlandais, les assureurs Allianz et AXA et les gérants de fonds Baillie Gifford et Fidelity Investments. Cette levée de fonds valorise Stripe à 95 milliards de dollars, soit plus de deux fois et demi la valorisation atteinte lors d'une opération similaire en 2019.

Grâce à cette nouvelle levée de fonds, Stripe vaut désormais plus que d'autres jeunes sociétés non cotées très prisées comme Instacart. Au niveau mondial, elle reste derrière le géant chinois de la fintech Ant Group en termes de valorisation.

En tant que fournisseur de services de paiement pour les start-ups et les sociétés Internet à croissance rapide, Stripe a bénéficié de l'essor des achats en ligne lié à la pandémie de coronavirus.

"Nous pesons aujourd'hui plus lourd que l'ensemble [du marché] du commerce électronique à l'époque où nous avons créé Stripe", a indiqué Dhivya Suryadevara, le directeur financier de Stripe, lors d'un entretien accordé au Wall Street Journal. La fintech a été lancée en 2010.

