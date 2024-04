MUNICH (dpa-AFX) - En Allemagne, les propriétaires de voitures doivent désormais mettre la main à la poche pour leur assurance automobile, bien plus qu'il y a un an. Selon l'indice d'assurance automobile de Verivox, l'assurance automobile a augmenté en moyenne de 20 pour cent au cours des douze derniers mois - bien plus que le taux d'inflation général. Les personnes qui souscrivent une nouvelle assurance après l'achat d'une voiture paient en moyenne 18 % de plus qu'en avril 2023 pour une police responsabilité civile dans le segment de prix moyen, comme l'a indiqué Verivox à Heidelberg. L'assurance casco partielle est donc 19 pour cent plus chère qu'il y a un an, et les tarifs casco complète 21 pour cent. Si l'on se contente de changer d'assurance sans acheter de voiture, les tarifs d'assurance casco partielle et casco complète ont donc encore un peu plus augmenté.

"Dès la saison des changements en octobre et novembre, les assureurs automobiles ont fortement augmenté leurs prix pour couvrir leurs frais", a déclaré Wolfgang Schütz, directeur de Verivox Versicherungsvergleich. "Mais en raison de la hausse continue des coûts des sinistres, les assureurs automobiles continuent d'enregistrer des pertes". Plusieurs assureurs auraient lancé de nouvelles générations de tarifs sur le marché en avril et auraient encore renchéri leurs primes. En revanche, le taux d'inflation général était tombé à 2,2 pour cent en mars, la valeur la plus basse depuis presque trois ans.

Les assureurs souffrent toutefois d'une forte augmentation des coûts des réparations automobiles qui, selon la fédération allemande des assurances (GDV), a fait basculer ce secteur de l'assurance dommages et accidents dans le rouge. En 2023, les assureurs automobiles allemands ont enregistré un déficit de plus de trois milliards d'euros. Au début du mois, la GDV prévoyait pour cette année une perte supplémentaire pouvant atteindre deux milliards d'euros.

Le leader du marché des polices automobiles est HUK Coburg, dont la branche automobile a enregistré un déficit de plus d'un demi-milliard d'euros rien que l'année dernière. Le président du directoire de HUK, Klaus-Jürgen Heitmann, reproche depuis des années aux constructeurs automobiles d'avoir augmenté les prix des pièces détachées bien plus que la moyenne. Mais les frais d'atelier et autres coûts ont également augmenté. La HUK avait donc annoncé de son côté de nouvelles augmentations de tarifs.

Selon les estimations de Verivox, cela ne restera pas un cas isolé. "Les assureurs devront continuer à augmenter leurs primes à moyen terme s'ils veulent revenir dans la zone de profit", a déclaré Schütz.