OSNABRÜCK (dpa-AFX) - Face aux récentes inondations, le Conseil d'experts pour les questions de consommation (SVRV), rattaché au ministère fédéral de l'Environnement et de la Protection des consommateurs, demande à nouveau une assurance obligatoire contre les dommages causés par les éléments naturels. Une expertise juridique de cet organisme aurait montré qu'une telle obligation serait admissible si elle permettait un libre choix entre les assureurs. "La condition préalable est que les primes soient fondamentalement orientées vers le risque assuré", a déclaré le président Christoph Busch au journal "Neue Osnabrücker Zeitung" (NOZ).

Les assurés devraient avoir le choix entre différentes franchises. Il est également possible d'imaginer un modèle dans lequel les mesures supplémentaires prises par les assurés pour se protéger contre les inondations donneraient lieu à une réduction de prime.

Dans le domaine de l'assurance, on entend par dommages naturels les dommages causés par la nature, c'est-à-dire par les tempêtes, la grêle, les inondations, les tremblements de terre, les avalanches, la pression de la neige ou les éruptions volcaniques.

Le statu quo est tel que les propriétaires immobiliers comptent sur l'État pour intervenir en cas de dommages naturels, a déclaré Busch. "Les économistes parlent ici d'un "risque de charité". Si je sais que l'État va m'aider, je n'ai pas d'incitation suffisante à m'assurer moi-même". A cela s'ajoute le fait que le risque de dommages naturels est souvent sous-estimé ou refoulé, selon l'expert.

Il y a plus d'un an, les Länder avaient déjà demandé au gouvernement fédéral de présenter une proposition de loi fédérale pour l'introduction d'une assurance obligatoire. Un groupe de travail entre le gouvernement fédéral et les Länder, mis en place ultérieurement, doit présenter un résultat avant la prochaine réunion des ministres-présidents avec le chancelier fédéral Olaf Scholz (SPD) le 20 juin.

Selon la fédération allemande des assurances (GDV), en moyenne nationale, 54 pour cent de toutes les habitations sont assurées contre tous les risques naturels - et pas seulement contre certains phénomènes météorologiques comme les tempêtes et la grêle. "En Basse-Saxe, ce chiffre n'est même que de 32 pour cent. Cela signifie qu'en cas de sinistre majeur, la collectivité doit prendre en charge une grande partie des dommages causés aux bâtiments. Ce n'est pas supportable à long terme pour les budgets publics", a déclaré Busch.

Selon Busch, une couverture d'assurance volontaire que les consommateurs devraient activement refuser est "tout au plus un compromis". "Il faut partir du principe que seuls 80 pour cent au maximum s'assureraient alors"./kat/DP/zb