MUNICH (dpa-AFX) - Les villes du monde entier doivent s'attendre à ce que de nombreux employés de bureau soient durablement absents. En Allemagne, selon les sondages réguliers de l'institut Ifo de Munich, un bon quart des employés travaillent à domicile, même après la fin de la pandémie de Corona. Dans certaines métropoles internationales, la proportion de travailleurs à domicile est encore plus élevée, selon le McKinsey Global Institute. Cela a des conséquences sur le marché de l'immobilier de bureau : en Allemagne, les nouvelles locations de bureaux ont chuté de 40 pour cent au premier semestre en comparaison annuelle, comme le rapporte le prestataire de services immobiliers Jones Lang LaSalle (JLL).

"Le taux de travail à domicile est stable depuis un an, à 25 pour cent des salariés", explique Simon Krause, spécialiste du travail à domicile à l'institut Ifo de Munich. "Nous partons du principe que cela va rester ainsi". Avant la pandémie, ce chiffre n'était que de 10 pour cent, précise-t-il. "La conséquence est que le nombre de bureaux vides à cause du home office a triplé. Dans certains secteurs, cela représente chaque jour environ 30 à 35 pour cent des bureaux".

Les bureaux inutilisés coûtent cher, en période d'incertitude économique, de nombreuses entreprises choisissent de réduire leur taille. Certaines ont transformé les bureaux libres en espaces communs - pour plus d'interaction personnelle les jours de présence, explique l'économiste Krause. D'autres ont réduit leur besoin en surface, par exemple grâce au desksharing, où plusieurs collaborateurs se partagent un bureau. "Cet effet se répercute sur le marché des bureaux. Mais cela ne se produit pas immédiatement, mais avec un certain retard, car de nombreuses entreprises ont des contrats de location à long terme".

Un exemple : le groupe Dax Fresenius. L'entreprise basée à Bad Homburg rénove son siège social. Selon une porte-parole, environ 40 à 50 pour cent du personnel de Bad Homburg travaille chaque jour dans un bureau. L'entreprise a donc "loué" plusieurs petits bureaux dans la ville et rapatrie ses collaborateurs au siège. Là, 1800 employés se partagent 1100 postes de travail informatiques. A Munich, le groupe d'assurance Allianz a abandonné un grand site dans le quartier de Neuperlach, pour ne citer que deux exemples.

L'une des conséquences du travail à domicile est qu'un nombre croissant d'entreprises ont désormais moins de postes de travail de bureau que d'employés. Si un jour le personnel voulait à nouveau travailler entièrement dans l'entreprise, il y aurait des disputes pour les bureaux.

La tendance au rétrécissement des bureaux devrait se poursuivre. Le McKinsey Global Institute - qui fait partie du groupe mondial de conseil en gestion - a étudié le marché des bureaux dans neuf grandes métropoles économiques. Les auteurs de l'étude estiment ainsi que les besoins en surfaces de bureaux diminueront d'ici 2030 dans sept des neuf villes - par exemple de 16 pour cent à Munich, de 14 pour cent à Shanghai et même de 20 pour cent à San Francisco.

Les conséquences ne touchent en aucun cas uniquement les bailleurs qui, jusqu'au début de la pandémie de Corona, pouvaient exiger des loyers mirobolants dans les centres des grandes villes. Selon les analyses de l'institut Ifo, une partie des ventes au détail s'est déplacée des centres vers les périphéries et les banlieues.

Selon l'estimation de l'Ifo, des bureaux à moitié vides devraient également faire réfléchir les maires. "Les municipalités doivent réfléchir à la manière dont elles peuvent continuer à développer les centres-villes afin qu'ils offrent un mélange attrayant d'habitat, de travail, de shopping et de loisirs", déclare Krause.

Dans les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, les centres-villes se sont dépeuplés dans de nombreuses grandes villes, car leurs habitants ont dû laisser la place à des bureaux. En Allemagne, les centres ont au moins conservé leurs magasins. Aux États-Unis, de nombreux "business districts" ressemblent à des villes fantômes désertes après les heures de travail et les week-ends.

Une option pour conserver des centres-villes vivants serait le retour d'un nombre d'habitants - même s'il est probable qu'il soit plutôt modeste. McKinsey estime qu'à l'exception de Paris, la demande de logements en centre-ville augmentera partout dans les neuf métropoles d'ici 2030.

Les entreprises doivent planifier très soigneusement la réduction de la taille de leurs bureaux. Les services du personnel sont confrontés à une tâche difficile : de nombreux collaborateurs préfèrent travailler chez eux. Mais lorsqu'ils se rendent au bureau, ils souhaitent que leur employeur les accueille dans une ambiance agréable et leur offre des conditions de travail attrayantes.

"La qualité du bureau devient de plus en plus importante", explique Stephan Kippes, spécialiste des études de marché de l'association immobilière Deutschlad Süd. "Si je veux avoir de bons employés, je dois leur offrir quelque chose". Selon Kippes, des bureaux bien aménagés sont un facteur important pour conserver une main-d'œuvre rare et convoitée à une époque où la demande de main-d'œuvre qualifiée augmente. "Une entreprise a ainsi les meilleures chances que les gens reviennent au bureau et ne changent pas tout de suite de poste."/cho/DP/stk