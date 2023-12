ROME (dpa-AFX) - Le constructeur franco-allemand de chars KNDS et le groupe d'armement italien Leonardo veulent renforcer leur coopération à l'avenir. Sous l'égide du ministère italien de la Défense, une déclaration d'intention a été signée mercredi à Rome en vue de développer une coopération plus intensive, ont annoncé KNDS et Leonardo. L'objectif est donc de créer un véritable groupe de défense européen et de coopérer encore plus étroitement.

L'Allemagne, la France et l'Italie veulent ainsi développer leur coopération dans la construction de chars de combat. Le constructeur de chars munichois Krauss-Maffei Wegmann et le français Nexter, qui se sont associés en 2015, font partie de KNDS. L'objectif de cette alliance est de renforcer la base industrielle nationale des trois pays concernés et de produire en Europe la future génération de chars de combat, y compris le Main Ground Combat System (MGCS).

Le système de combat terrestre Main Ground Combat System (MGCS) est destiné à succéder aux chars Leopard et Leclerc de l'Allemagne et de la France et devrait être opérationnel dans le courant de la prochaine décennie.

Il est également prévu de créer de nouvelles capacités de production et de développement en Italie et de les utiliser pour de futurs projets. Les trois entreprises prévoient également de mettre en œuvre l'acquisition prévue de chars de combat (MBT) avec un lot basé sur le nouveau Leopard 2A8. Les entreprises ont l'intention de coopérer en matière de développement, de fabrication et de maintenance, a-t-on ajouté./rme/DP/men