FRANCFORT (dpa-AFX) - Frank Grund, le plus haut responsable de la surveillance des assurances en Allemagne, plaide pour des versements à vie dans le cadre de la réforme prévue de la prévoyance vieillesse privée. "La pension légale ne suffit pas. Personnellement, je pense que si l'on voulait compenser le revenu manquant par une prestation exigée par l'État, on ne peut le faire qu'avec une rente à vie", a déclaré le directeur exécutif de l'autorité de surveillance financière Bafin aux agences de presse dpa et dpa-AFX. "Sinon, à mon avis, ce n'est pas une pension de retraite, mais un produit d'épargne. Sur ce point, je suis assez conservateur", a déclaré Grund. "Mais en fin de compte, la conception d'une prestation exigée par l'État est bien sûr une décision politique."/mar/stw/zb