Le géant britannique des pubs affronte un trio d'assureurs dans le procès COVID de 1,2 milliard de dollars

Ben Lynch, un avocat de Stonegate, a déclaré que les 760 pubs, bars et boîtes de nuit assurés par la compagnie, au centre de l'affaire, avaient chacun été confrontés à des défis distincts, ouvrant et fermant à des heures différentes selon les règles régionales - et voyant leur activité chuter jusqu'à 90% par rapport aux prévisions.

Si elle aboutit, l'affaire Stonegate pourrait donner un nouvel élan à une deuxième vague de réclamations contre les assureurs qui pourrait coûter des milliards de livres au secteur, nuire davantage aux réputations et faire grimper les primes encore plus haut pour les entreprises et les consommateurs, selon les experts.

Stonegate poursuit Zurich Insurance, Liberty Mutual et MS Amlin, alléguant que la pandémie, les fermetures ordonnées par le gouvernement et les restrictions ont déclenché la couverture des pertes d'exploitation à plusieurs reprises et que l'interruption et l'interférence se poursuivront jusqu'en avril 2023.

Les assureurs reconnaissent que les entreprises de Stonegate étaient couvertes par leurs polices, mais soutiennent que la couverture était limitée à un seul paiement pour interruption d'activité de 2,5 millions de livres, qui a été payé, selon les documents du tribunal.

Au total, les assureurs ont payé 14,5 millions de livres, dont 12 millions pour les coûts supplémentaires accrus du travail (AICW), et disent que leur responsabilité est limitée à 17,5 millions de livres. Ils qualifient la demande d'"extrêmement exagérée", selon les documents déposés.

L'affaire est de loin la plus importante depuis que la Cour suprême a statué l'année dernière que de nombreux assureurs avaient rejeté à tort les demandes d'indemnisation pour interruption d'activité de milliers de petites entreprises qui ont dû fermer ou restreindre leurs activités pour endiguer le coronavirus.

Les assurés ont jusqu'à présent reçu près de 1,35 milliard de livres d'indemnisation. Mais tous les libellés de police n'étaient pas couverts et, lorsqu'ils l'étaient, certains contestent les niveaux de paiement.

D'autres assureurs suivent de près l'affaire Stonegate. A la question de savoir si leur employeur faisait partie des personnes poursuivies, un représentant d'un assureur qui suit la procédure a répondu à Reuters : "Non, pas encore".

Les assureurs ont été mis en garde depuis que Corbin & King, le propriétaire du restaurant Wolseley de Londres, a gagné un procès similaire contre l'assureur Axa en février - bien qu'il ait depuis été placé sous administration après une bataille avec son plus grand actionnaire.

Les plaintes de plusieurs millions de livres déposées par la chaîne de sandwichs et de pâtisseries Greggs contre Zurich et par Various Eateries, propriétaire de Strada et Coppa Club, contre Allianz seront entendues le mois prochain.

(1 $ = 0,8212 livre)