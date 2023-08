JOHANNESBURG (dpa-AFX) - Le groupe Brics des principaux pays émergents s'élargit à six nouveaux pays. L'Arabie saoudite, l'Iran, les Émirats arabes unis, l'Argentine, l'Égypte et l'Éthiopie seront admis au 1er janvier 2024, a annoncé jeudi le président sud-africain Cyril Ramaphosa lors du sommet de l'alliance à Johannesburg. L'Afrique du Sud assure actuellement la présidence de l'Alliance, qui comprend également le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine.

L'élargissement du groupe a été au centre de la réunion de trois jours qui s'achève jeudi. Avec l'arrivée des nouveaux membres, le groupe se transforme en "Brics plus".

L'objectif de l'alliance est de faire contrepoids à la domination géopolitique et économique de l'Occident. Les pays du Brics souhaitent également réduire leur dépendance vis-à-vis du dollar américain en tant que monnaie de référence mondiale. Selon leurs propres indications, les pays du Brics représentent actuellement 42 pour cent de la population mondiale, 30 pour cent de la surface terrestre mondiale et 24 pour cent de la performance économique mondiale.

De nombreux autres membres doivent être admis. Selon la ministre sud-africaine des Affaires étrangères Naledi Pandor, une quarantaine d'États ont manifesté un intérêt plus ou moins ferme pour une adhésion aux Brics, dont 23 concrètement. L'Algérie, le Koweït, le Bangladesh, le Venezuela et la Thaïlande font partie de ce cercle. Les critères d'adhésion n'ont pas encore été annoncés publiquement.

Le président chinois Xi Jinping, le Brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, le Premier ministre indien Narendra Modi et Ramaphosa sont sur place à Johannesburg. Le président russe Vladimir Poutine sera présent par vidéo. S'il avait fait le déplacement, il aurait pu craindre d'être arrêté pour des crimes de guerre présumés commis lors de l'invasion russe en Ukraine, conformément au mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale de La Haye./kpa/DP/stk