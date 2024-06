BERLIN (dpa-AFX) - Le ministre allemand de la Justice, Marco Buschmann, continue de rejeter l'idée d'une assurance obligatoire contre les catastrophes naturelles, se contentant de défendre l'idée d'une offre obligatoire de la part des assureurs. Le député du FDP a déclaré mercredi à Berlin qu'il était bon que les gens décident d'assurer leurs bâtiments contre les inondations et autres dommages naturels, et que "chacun devrait recevoir une offre pour cela". Pour les anciens contrats, il devrait être possible d'augmenter la couverture en conséquence. Les offres pour les nouveaux contrats devraient inclure une assurance contre les dommages naturels, "que l'on peut toutefois exclure". Ce serait une solution rapide pour augmenter le taux de couverture global.

Mais M. Buschmann a souligné qu'il ne croyait pas à l'obligation pour les propriétaires de souscrire une telle assurance, car dans certains cas, des personnes auraient pu être contraintes d'abandonner leur maison familiale en raison de primes d'assurance élevées. Certains locataires ont pu être confrontés à une augmentation massive des charges en cas d'assurance obligatoire contre les dommages naturels.

M. Buschmann a rejeté les arguments selon lesquels, en cas d'assurance obligatoire, les primes seraient moins chères pour tous. Il a déclaré que le montant de la prime dépendait du risque local.

Vendredi dernier, les Länder ont fait monter la pression dans le débat sur l'introduction d'une assurance obligatoire contre les catastrophes naturelles. Le Bundesrat a adopté une proposition de résolution dans laquelle il fait référence aux récents événements météorologiques extrêmes et aux dommages importants causés par les inondations. Il a réaffirmé l'urgence d'introduire "au plus vite une assurance obligatoire couvrant l'ensemble des dommages naturels". L'objectif doit être de créer une protection financière efficace contre les dommages matériels massifs pour les personnes touchées et, en même temps, de soulager les contribuables qui doivent payer l'aide aux propriétaires non couverts. Le sujet est également à l'ordre du jour d'une réunion entre les ministres-présidents et le chancelier Olaf Scholz (SPD) ce jeudi.

Dans toute l'Allemagne, seule une maison sur deux environ est couverte par une assurance contre les risques naturels (inondations, fortes pluies, glissements de terrain ou pression de la neige), alors que les risques augmentent en raison du changement climatique. Les Länder avaient déjà demandé au gouvernement fédéral, il y a plus d'un an, de présenter une proposition de loi fédérale visant à introduire une assurance obligatoire.