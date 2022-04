Le plan du challenger de Generali augmenterait le levier de la dette à près de 25% - journal

Le troisième plus grand assureur européen est au centre d'une bataille d'actionnaires concernant le conseil d'administration et la reconduction du PDG Philippe Donnet. L'actionnaire Francesco Gaetano a présenté ses propres candidats pour les postes de direction.

"Nous parlons d'un levier (d'endettement) à utiliser uniquement dans le cas d'une opération qui créerait vraiment de la valeur. Actuellement, l'effet de levier (de Generali) est de 20%, celui d'Allianz de 25% ... Nous proposons de combler une partie de l'écart avec Allianz", a déclaré Luciano Cirina dans une interview au quotidien La Stampa.

Il a ajouté que toute décision ne mettrait "pas en danger la notation de l'entreprise".

Les challengers ont pour objectif d'augmenter la croissance du bénéfice par action, y compris grâce aux acquisitions, à plus de 14% sur la période 2021-2024. Cela se compare à l'objectif de Generali, qui est de 6 à 8 %. Les rebelles veulent également réduire le ratio coûts/revenus à 55 %, contre 64 % auparavant.

Cirina, un cadre vétéran de l'assureur qui a été licencié fin mars, a ajouté que ses avocats analysaient comment contester la décision de Generali de mettre fin à son contrat.

"Je leur ai également donné mandat de poursuivre une action en justice pour le dommage non indifférent à la réputation. Il n'était certainement pas élégant d'utiliser mon licenciement pour prendre de l'avance dans cette course", a déclaré l'ancien responsable de l'Autriche et des pays de la CEE chez l'assureur.