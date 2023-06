WIESBADEN (dpa-AFX) - Le secteur allemand de l'assurance espère que la réforme de la prévoyance vieillesse privée sera menée à bien rapidement. "L'objectif devrait être de faire avancer la réforme maintenant", a déclaré Norbert Rollinger, chef du groupe d'assurance coopératif R+V, à l'agence de presse allemande. Les résultats d'une table ronde d'experts chez le secrétaire d'État aux Finances Florian Toncar devraient être disponibles fin juin. "Nous, les assureurs, y avons introduit notre proposition pour une nouvelle prévoyance vieillesse privée exigée par l'État, la Bürgerrente".

"Riester a besoin d'être réformé, cela ne fait aucun doute. Mais il peut aussi être réformé. Les taux d'intérêt nuls ont gravement nui à ce produit", a déclaré Rollinger, qui est également président de l'association professionnelle GDV. Selon lui, les taux d'intérêt nuls ont eu pour conséquence que le produit n'a plus généré de bons rendements par lui-même. "Avec les allocations, c'était et c'est toujours une bonne affaire, surtout pour les bas salaires".

Les prestataires Riester sont tenus par la loi de garantir à 100 % les cotisations versées par les épargnants en prévoyance et les allocations de l'État. En raison de la baisse des taux d'intérêt, cela est devenu de plus en plus difficile, notamment en raison des coûts.

Le GDV a proposé d'abaisser le niveau de garantie. Ainsi, les cotisations pouvaient être placées de manière plus rentable sur le marché des capitaux. Les indépendants, les fonctionnaires et les chômeurs devraient également être inclus dans la pension de citoyen. Selon la proposition, l'État réclamerait une subvention de 50 centimes pour chaque euro versé par les assurés jusqu'à un plafond. Une réforme de la prévoyance vieillesse privée prévue sous l'ancien gouvernement fédéral n'avait pas abouti.

"Nous continuons à soutenir Riester, d'autant plus que nous avons aussi des stocks", a déclaré Rollinger. Selon lui, il existe environ 16 millions de contrats Riester, dont environ dix millions de contrats d'assurance Riester. "Il ne faut pas dire après coup aux personnes derrière ces contrats : vous avez fait une énorme erreur", a averti le manager. "Si je déstabilise les gens au point qu'ils ne fassent plus rien, je mets en danger la communauté solidaire, je risque d'accroître la pauvreté des personnes âgées".

Rollinger a souligné : "Nous avons tout intérêt à intégrer aussi bien nos clients Riester existants que de nouveaux clients potentiels dans une prévoyance vieillesse exigée et à emmener tout le monde avec nous."/mar/ben/jaa/DP/zb