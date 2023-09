Le procès à venir de Sam Bankman-Fried pour fraude constitue un test majeur pour la répression de la criminalité en col blanc menée par le principal procureur fédéral de Manhattan : Damian Williams.

Lorsqu'il a pris ses fonctions fin 2021 en tant que procureur du district sud de New York, Damian Williams a déclaré que "l'éradication de la corruption sur nos marchés financiers" serait l'une de ses principales priorités - un rôle familier pour un bureau connu comme le principal responsable de l'application de la loi à Wall Street.

Le diplômé de la faculté de droit de Yale a depuis lors mis en accusation plusieurs anciens dirigeants du secteur turbulent des crypto-monnaies, ainsi que des fraudeurs de premier plan tels que Charlie Javice, de la plateforme d'aide financière aux universités Frank, Bill Hwang, d'Archegos Capital Management, et Joe Lewis, l'ancien propriétaire milliardaire d'une équipe de football anglaise. Javice, Hwang et Lewis ont plaidé non coupable.

L'affaire Bankman-Fried sera la première des affaires de cols blancs de Williams à faire l'objet d'un procès.

L'ascension fulgurante et la chute encore plus rapide de cet ancien milliardaire de 31 ans aux cheveux bouclés, qui a dirigé la bourse de crypto-monnaies FTX jusqu'à son effondrement en novembre 2022, ont captivé l'attention du public, qui va maintenant se concentrer sur la manière dont le bureau de M. Williams va gérer les poursuites contre l'ancien donateur politique influent, accusé d'avoir volé des milliards de dollars de fonds de clients.

Les affaires que Williams, 43 ans, a menées jusqu'à présent montrent qu'il a été un "gestionnaire" des priorités de longue date du SDNY, a déclaré Kan Nawaday, qui a chevauché Williams au bureau.

"Il continue à faire preuve de la même rigueur dans la poursuite des affaires, et dans la poursuite d'affaires remarquables et justes en ce qui concerne les crimes financiers et la corruption publique", a déclaré Kan Nawaday, aujourd'hui associé du cabinet d'avocats Venable.

Cette année, M. Williams a remporté une victoire en première instance contre un ancien chef de produit du marché des jetons non fongibles (NFT) OpenSea pour délit d'initié, après avoir obtenu auparavant qu'un ancien employé de Coinbase Global plaide coupable de délit d'initié. Les procureurs ont décrit ces affaires comme étant les premières affaires de délit d'initié impliquant des actifs numériques.

"Ce bureau a mené un certain nombre d'affaires importantes dans ce domaine", a déclaré M. Williams en juillet lors de l'annonce des accusations portées contre Alex Mashinsky, un autre dirigeant du secteur des cryptomonnaies. "Le district sud de New York a toujours été à l'avant-garde de l'application de la loi dans tout nouveau domaine.

Bankman-Fried et Mashinsky ont tous deux plaidé non coupable. Williams, par l'intermédiaire d'un porte-parole, a décliné toute demande d'interview.

WILLIAMS EST CONNU POUR PRENDRE DES "RISQUES CALCULÉS".

M. Williams, premier procureur noir du SDNY, a été l'assistant de l'ancien juge de la Cour suprême John Paul Stevens, ainsi que de l'actuel procureur général Merrick Garland, lorsque ce dernier était juge d'appel. Il a dirigé le groupe de travail sur les valeurs mobilières et les matières premières du SDNY avant d'être nommé à la tête du district par le président Joe Biden.

Au cours des deux années qui se sont écoulées depuis son entrée en fonction, M. Williams a mené à bien plusieurs affaires majeures de fraude et de corruption publique au-delà de l'espace cryptographique. Par exemple, en mai 2022, le bureau a obtenu un plaidoyer de culpabilité de la part de l'unité de gestion d'actifs américaine d'Allianz. Allianz a accepté de payer plus de 6 milliards de dollars dans le cadre d'un règlement pour fraude.

La semaine dernière, son bureau a inculpé le sénateur du New Jersey Bob Menendez pour corruption. M. Williams a fait cette annonce en montrant aux journalistes des photos de lingots d'or et de liasses de billets trouvés au domicile du sénateur. M. Menendez a plaidé non coupable.

Les accusations de Williams à l'encontre de Bankman-Fried ont été portées un mois seulement après l'effondrement de FTX, ce qui, selon d'anciens procureurs, est très rapide pour une affaire complexe de cols blancs.

Les avocats de Bankman-Fried ont accusé les procureurs de s'être précipités dans cette affaire. Le bureau de M. Williams a finalement dissocié plusieurs des chefs d'accusation retenus après son extradition des Bahamas pour les soumettre à un procès distinct, après qu'un tribunal de ce pays des Caraïbes a déclaré que M. Bankman-Fried pouvait s'opposer à ces accusations.

Joshua Naftalis, qui a travaillé aux côtés de Williams sur des affaires de fraude au SDNY, a déclaré que la rapidité avec laquelle les accusations ont été déposées a envoyé un "message rapide et emphatique" aux marchés cryptographiques.

"Il n'a pas peur de prendre un risque calculé si c'est pour le bien de l'affaire", a déclaré Naftalis, aujourd'hui associé du cabinet d'avocats Pallas.

M. WILLIAMS A LUTTÉ CONTRE LE DOUTE DE SOI

Le procès de Mme Bankman-Fried intervient après quelques échecs et alors que le bureau de M. Williams est toujours confronté à des difficultés. En décembre dernier, un juge a rejeté les principaux chefs d'accusation dans une affaire de corruption contre l'ancien lieutenant-gouverneur de l'État de New York, Brian Benjamin, au motif qu'il n'avait pas allégué de "contrepartie" spécifique.

En avril, M. Williams a déclaré qu'un acte d'accusation visant le trafic de fentanyl était "le plus important de mon mandat", citant l'urgence de la crise de santé publique provoquée par cet opioïde synthétique.

Mais la crise s'est poursuivie. En septembre, M. Williams a annoncé l'inculpation de quatre personnes soupçonnées de distribuer du fentanyl dans une garderie du Bronx, après le décès d'un petit garçon d'un an à la suite d'une éventuelle exposition.

Lors d'un discours de remise des diplômes à la faculté de droit de Columbia en mai, M. Williams a expliqué qu'il lui arrivait encore de douter de lui-même, ce qui, selon lui, s'explique par les difficultés qu'il a rencontrées à l'école lorsqu'il était enfant en Géorgie. Mais il a ajouté que ses doutes "côtoient désormais ma confiance" et l'aident à se contrôler et à rester humble.

"Oui, vous pouvez douter de vous de temps en temps - ce n'est pas grave. D'autres personnes peuvent douter davantage de vous - c'est normal aussi, laissez-les faire", a déclaré M. Williams. "Comme l'a dit un sage, ceux qui détestent détestent".