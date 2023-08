JOHANNESBURG (dpa-AFX) - L'alliance des cinq économies émergentes Brics se réunit à partir de mardi pour son 15e sommet dans la capitale économique sud-africaine Johannesburg. L'élargissement du groupe sera au centre de cette réunion de haut niveau qui durera jusqu'à jeudi. Jusqu'à présent, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud en faisaient partie. Le groupe veut désormais devenir le "Brics plus" et accueillir de nombreux nouveaux membres. Les Etats membres doivent encore se mettre d'accord sur les critères d'admission. On ne sait pas non plus quand les pays supplémentaires seront acceptés.

Le président chinois Xi Jinping, le Brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, le Sud-Africain Cyril Ramaphosa et le Premier ministre indien Narendra Modi sont attendus personnellement au sommet. Le président russe Vladimir Poutine sera représenté par le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Le chef du Kremlin prévoit de se joindre au sommet par vidéo. S'il se rendait sur place, il craindrait d'être arrêté pour des crimes de guerre présumés commis lors de l'invasion russe de l'Ukraine, conformément au mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale de La Haye.

Plus de 30 autres pays ont confirmé leur participation à la réunion. Soixante-sept personnalités politiques de haut niveau d'Afrique et du Sud ont également été invitées, ainsi que 20 représentants des Nations unies, de l'Union africaine et des communautés économiques régionales d'Afrique, entre autres.

Selon la ministre sud-africaine des Affaires étrangères Naledi Pandor, une quarantaine d'États ont manifesté un intérêt plus ou moins ferme pour une adhésion aux Brics, dont 23 concrètement, parmi lesquels l'Argentine, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Algérie, l'Égypte, l'Iran, le Koweït, le Bangladesh, le Venezuela et la Thaïlande.

L'objectif de l'élargissement du groupe est la "recherche d'alternatives" aux rapports de force mondiaux actuels, selon Pandor. Les pays du Brics représentent, selon leurs propres indications, 42 pour cent de la population mondiale, 30 pour cent de la surface terrestre mondiale et 24 pour cent de la performance économique mondiale /kpa/DP/nas.