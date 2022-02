Les Bourses reculent, le marché paralysé par le manque de visibilité

Avec clôture du pétrole et de Wall Street

NEW YORK (awp/afp) - Les marchés ont reculé vendredi par manque de visibilité géopolitique et monétaire, sur fond d'escalade de la crise ukrainienne.

Les indices européens, qui avaient ouvert en hausse, ont achevé la séance dans le rouge à Francfort (-1,47%), Paris (-0,25%), Milan (-0,61%) et Londres (-0,32%), marquant leur troisième recul consécutif cette semaine.

A Wall Street, Le Dow Jones a lâché 0,68%, l'indice Nasdaq, à majorité technologique, a perdu 1,23%, et l'indice élargi S&P 500, 0,72%.

"La tonalité sur les marchés européens était initialement positive avant le week-end", a décrit Michael Hewson, analyste chez CMC Markets, "malheureusement, les gains ont disparu après des informations selon lesquelles les séparatistes prorusses de l'Est de l'Ukraine évacuaient leurs civils vers la Russie pour leur propre sécurité", poursuit-il.

Illustration de l'aversion actuelle pour le risque le taux des emprunts d'État américains à 10 ans continuait de se replier, à 1,92% contre 1,96% la veille, et surtout 2,06% mercredi, son plus haut niveau depuis fin juillet 2019. Les taux des obligations évoluent en sens opposé de leurs prix.

"Vu la tendance baissière sur laquelle nous sommes, il est très difficile de trouver des acheteurs sur ce marché", a estimé Maris Ogg, présidente de la société de gestion Tower Bridge Advisors. "Donc les vendeurs ont la main."

Les marchés américains seront fermés lundi, jour férié aux Etats-Unis (Presidents' Day).

Les indices "sont encore retenus par les grosses capitalisations, comme Apple, mais si les gros se mettent à tomber, cela peut entraîner le marché beaucoup plus bas", a averti Adam Sarhan, fondateur et directeur général de 50 Park Investments.

Les investisseurs doivient aussi composer avec une première hausse de taux directeurs de la banque centrale américaine en mars face à une poussée de l'inflation et une incertitude relative sur la suite de la normalisation monétaire.

Les assureurs pris dans la tempête Eunice

Les titres des assureurs pâtissaient du passage de la tempête Eunice qui s'est abattue vendredi sur le Royaume-Uni et a fait un mort en Irlande avant de se diriger vers le nord de la France et la Belgique. A Londres, Prudential a perdu 1,94% à 1.160,50 pence et Aviva (-0,02% à 432,20 pence). A Paris, Axa a reculé de 0,99% à 26,92 euros.

L'assureur allemand Allianz (-3,78% à 214,10 euros) a estimé vendredi avoir réglé une part "substantielle" de son contentieux aux États-Unis visant sa gestion d'actifs, entraînant une provision de 3,7 milliards d'euros dans ses comptes de 2021 annoncée la veille.

Natwest renoue avec les bénéfices

A Londres, la banque Natwest a perdu 2,5% à 234,30 pence malgré l'annonce d'un retour aux bénéfices l'an dernier et les perspectives de hausse des taux.

Intel s'attend à plusieurs années difficiles

Le fabricant de semi-conducteurs Intel a dégringolé (-5,32% à 45,04 dollars), au lendemain d'une présentation aux investisseurs lors de laquelle l'entreprise a indiqué ne pas prévoir d'amélioration sensible de ses marges avant 2025.

Malmené par la concurrence, Intel cherche à se repositionner sur le marché des microprocesseurs en investissant massivement dans de nouvelles usines, en Europe et aux États-Unis.

De côté du pétrole, de l'euro et du bitcoin

Partis pour se replier nettement, les cours du pétrole ont finalement tenu bon vendredi, soutenus par l'escalade dans la crise ukrainienne, une guerre risquant de peser sur l'offre d'or noir.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril, le plus échangé à Londres, a engrangé 0,61% à 93,54 dollars.

A New York, le baril de West Texas Intermediate (WTI), avec échéance en mars, a lui abandonné 0,75%, pour clôturer à 91,07 dollars, pour son dernier jour d'utilisation comme contrat de référence.

Le dollar se reprenait face à l'euro avec la montée en pression de la crise en Ukraine, qui sape la monnaie unique, en repli de 0,34% à 1,1322 dollar pour un euro.

Le bitcoin continuait à souffrir de l'aversion pour le risque (-1,64% à 40.022 dollars), après sa chute de 7,70% jeudi.

bur-pan-tu/nth