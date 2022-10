Les accusations de truquage de devises du Credit Suisse passent devant un jury américain

Au cours du procès qui s'est ouvert le 11 octobre devant le tribunal fédéral de Manhattan, les jurés ont entendu des témoignages selon lesquels cinq banques et deux traders avaient plaidé coupables de conspirations antitrust liées au marché des changes, et ont vu des transcriptions de salons de discussion portant des noms tels que "Le Cartel" où, selon les investisseurs, les traders s'entendaient.

Le jury décidera si le Credit Suisse a participé à une ou plusieurs conspirations pour truquer le marché des devises étrangères, et si oui, combien de temps a duré chaque stratagème et lesquelles des 15 autres banques ont été impliquées.

Christopher Burke, un avocat des investisseurs, a exhorté les jurés, lors des plaidoiries finales de mercredi, à trouver que la banque s'est engagée dans une conspiration unique avec quinze banques pendant six ans.

"Il y avait une culture de collusion au Credit Suisse", a-t-il déclaré, ajoutant que les transcriptions des chats montrent que les traders de la banque partageaient des informations sur l'écart entre le prix d'achat et de vente des devises "tous les deux jours".

L'avocat de Credit Suisse, Herbert Washer, a soutenu que les traders discutant dans des salles séparées de différentes paires de devises ne pouvaient pas faire partie de la même conspiration, et qu'il n'y avait aucune preuve que les traders de Credit Suisse aient jamais agi sur la base de ces chats.

"Où est la preuve que c'était plus que des discussions ?" a-t-il déclaré.

Les règlements antérieurs dans cette affaire faisaient suite à des enquêtes réglementaires qui ont abouti à des amendes de plus de 10 milliards de dollars pour plusieurs banques, et à la condamnation ou à l'inculpation de certains traders. L'affaire est intitulée In Re Foreign Exchange Benchmark Rates Antitrust Litigation, U.S. District Court, Southern District of New York, n° 13-07789.