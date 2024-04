La hausse du coût de l'assurance automobile a déclenché une avalanche de plaintes dans le cadre de la crise du coût de la vie, a déclaré mercredi l'organisme de surveillance financière britannique aux législateurs, alors que le secteur insiste sur le fait que les prix restent aux niveaux de 2018 en termes réels.

Matt Brewis, directeur de l'assurance à la Financial Conduct Authority (FCA), a déclaré qu'il avait entendu des "histoires déchirantes" de personnes essayant de joindre les deux bouts alors que les coûts tels que l'assurance augmentent.

"Il est clair que les prix des assurances automobile et habitation ont augmenté de manière significative au cours des deux ou trois dernières années", a déclaré M. Brewis lors d'une audition de la commission du Trésor du Parlement sur le marché de l'assurance.

"L'assurance automobile est celle pour laquelle nous enregistrons le plus grand nombre de plaintes", a déclaré M. Brewis, ajoutant que les augmentations de prix étaient dues à des problèmes de chaîne d'approvisionnement, à la complexité des véhicules et au nombre de demandes d'indemnisation.

Le secteur n'a pas non plus fait un bon travail de prévision de l'inflation et de son impact, ce qui l'a amené à récupérer d'importantes pertes de souscription et à fixer le prix de l'inflation future, a déclaré M. Brewis.

"C'est un secteur très compétitif", a déclaré M. Brewis, ajoutant qu'il y a plus de 48 assureurs actifs.

La commission a indiqué que l'inflation de l'assurance automobile, à laquelle tous les automobilistes doivent souscrire, a atteint un niveau record de 50 % l'année dernière, citant l'Office britannique des statistiques nationales.

La publication Which ? a déclaré mercredi que certaines personnes qui ne peuvent s'offrir une assurance automobile que par le biais de versements mensuels se voient facturer des montants d'intérêts "exorbitants" allant jusqu'à 30 %, sur une base annuelle.

David Mendes da Costa, responsable politique principal chez Citizens Advice, a déclaré qu'il était difficile pour les consommateurs de démêler ce qui poussait les primes à la hausse, les personnes de couleur étant facturées plus cher pour l'assurance automobile que les personnes blanches, en grande partie en raison de leur lieu de résidence, a déclaré M. da Costa à la commission parlementaire.

Charlotte Clark, directrice de la réglementation à l'Association des assureurs britanniques, a déclaré que les primes rattrapaient les coûts tels que les réparations et l'inflation, alors que les bénéfices "ne sont pas au rendez-vous".

Les prix de l'assurance automobile ont chuté de 20 % pendant la pandémie de COVID-19, car moins de gens conduisaient, et le prix réel de l'assurance est maintenant à peu près au même niveau qu'en 2018, a déclaré Mme Clark, ajoutant que la collecte de paiements mensuels était plus coûteuse pour les assureurs.

"C'est un marché incroyablement compétitif", a déclaré Colm Holmes, PDG de l'assureur allemand Allianz en Grande-Bretagne.

Allianz ne recueille pas de données sur l'origine ethnique des clients, et le code postal d'un client et ses données sur les accidents et la probabilité de criminalité constituent le principal déterminant du risque et de la tarification, a déclaré M. Holmes.