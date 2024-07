FRANCFORT/PARIS (dpa-AFX Broker) - Les assureurs européens ont eu du mal cette semaine. Le Stoxx Europe 600 Insurance n'a pas réussi à suivre le marché global fort, seul le secteur de la santé est encore plus faible. Le début de la saison des ouragans jette son ombre sur le marché.

L'analyste Kamran Hossain de la banque JPMorgan a souligné dans un récent commentaire que l'ouragan "Beryl" avait atteint historiquement tôt la catégorie 5, la plus élevée, sur l'échelle de Saffir-Simpson. Et cela ne laisse rien présager de bon en termes de dommages majeurs. En effet, le prédécesseur d'"Emma" en 2005 a donné le coup d'envoi de la saison au cours de laquelle "Katrina" a finalement causé les dommages les plus graves de l'histoire. Hossain voit en outre actuellement les prix de la réassurance revenir quelque peu de leurs plus hauts.

Dans le Dax, les titres de Munich Re sont les plus faibles avec une baisse hebdomadaire d'environ 4 pour cent. Entre-temps, ils ont même perdu près de 6 %, alors que le Dax a progressé de 2 % au cours des cinq derniers jours. La baisse hebdomadaire de la Hannover Re est d'un peu plus de 1 %. Les actions d'Allianz ont suivi le marché avec une hausse de 1 %.