HAMBOURG/FRANKFURT (dpa-AFX) - Les passagers du transport aérien international doivent continuer à s'attendre à des prix de billets élevés. Selon une étude récente de l'assureur-crédit Allianz Trade, la raison principale est la pénurie persistante d'avions nouvellement construits. Selon cette étude, les constructeurs ne se remettent que lentement de l'effondrement des livraisons de 2020 et n'atteignent toujours pas cette année le niveau global d'avant la crise d'environ 1 600 nouveaux avions de ligne.

Pour les compagnies aériennes, cela signifie vraisemblablement un retour à la rentabilité avec une demande en forte hausse selon Corona et des prix du kérosène en baisse. Elles peuvent vendre chaque siège beaucoup plus cher qu'en 2019, leurs marges augmentent. Ainsi, les prix des billets entre les États-Unis et l'Europe auraient augmenté de 23 pour cent en moyenne annuelle.

"Après trois années de pertes, le secteur aérien a pu renouer avec les bénéfices en 2023, ce qui est plus tôt que prévu", a expliqué Milo Bogaerts, CEO d'Allianz Trade pour les pays germanophones. "Toutefois, le manque de capacités reste l'oreille d'une aiguille. Cela devrait freiner l'envolée des compagnies aériennes pour le moment. Pour les consommateurs, cela signifie également que prendre l'avion devrait rester cher".

Allianz Trade cite les prévisions de l'association des compagnies aériennes IATA, qui prévoit un excédent de 9,8 milliards de dollars (environ 9,15 milliards d'euros) pour 2023. A titre de comparaison, avant la pandémie, les compagnies aériennes avaient engrangé un bénéfice de 26,4 milliards de dollars en 2019, avec des avions mieux exploités. Selon les estimations de l'IATA, le trafic mondial devrait atteindre 4,35 milliards de passagers cette année. Il ne serait donc inférieur que de quatre pour cent à celui de 2019./ceb/DP/zb