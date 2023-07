Les véhicules électriques parcourent le monde pour atteindre leurs acheteurs enthousiastes, mais la technologie des batteries utilisée dans les automobiles à zéro émission expose les chargeurs maritimes mal préparés au risque d'incendies difficiles à maîtriser, ont déclaré des représentants de l'industrie, des assurances et des services d'intervention d'urgence.

Ce risque a été mis en lumière par l'incendie d'un transporteur automobile dérivant au large des côtes néerlandaises. Les garde-côtes néerlandais ont déclaré que la cause de l'incendie était inconnue, mais la chaîne de télévision néerlandaise RTL a diffusé un enregistrement dans lequel on entend un secouriste déclarer que "le feu a pris dans la batterie d'une voiture électrique".

Alors que toutes les entreprises de logistique sont confrontées au risque de voir les batteries lithium-ion des véhicules électriques brûler avec une énergie deux fois supérieure à celle d'un incendie normal, l'industrie maritime n'a pas suivi l'évolution de la technologie et la façon dont elle crée un risque plus important, ont déclaré des responsables maritimes et des assureurs.

Selon un rapport de l'assureur Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS), 209 incendies de navires ont été signalés en 2022, soit le nombre le plus élevé depuis dix ans et 17 % de plus qu'en 2021. Sur ce total, 13 se sont produits sur des transporteurs de voitures, mais le nombre d'incendies impliquant des VE n'est pas disponible.

L'Agence européenne pour la sécurité maritime a déclaré dans un rapport publié en mars que les principaux types de cargaison identifiés comme responsables "d'une grande partie des incendies de cargaison comprenaient ... des batteries au lithium-ion".

L'agence de presse néerlandaise ANP, citant l'opérateur "K" Lines, a déclaré qu'il y avait près de 4 000 voitures à bord du navire. Ce total inclut 25 véhicules électriques.

Une personne répondant au téléphone au bureau principal de "K" Line aux États-Unis a déclaré qu'elle n'était pas autorisée à parler de l'incendie. La société japonaise Shoei Kisen, propriétaire du navire, a déclaré qu'elle collaborait avec les autorités pour maîtriser l'incendie.

La cause de l'incendie, bien qu'encore officiellement indéterminée, a soulevé des questions sur "les angles morts du transport de voitures électriques alimentées par des batteries qui, lorsqu'elles prennent feu, ne peuvent être éteintes avec de l'eau, ni même par privation d'oxygène", a déclaré Nathan Habers, porte-parole de l'Association royale des armateurs néerlandais (KVNR).

"La première question qui vient à l'esprit est la suivante : le code actuel est-il adapté au profil de risque de ce type de marchandises ?

L'un des risques des batteries lithium-ion est l'"emballement thermique", une augmentation rapide et irréversible de la température qui provoque des incendies dans les VE, difficiles à éteindre et susceptibles de se rallumer spontanément.

Les systèmes d'extinction des énormes navires qui transportent les voitures n'ont pas été conçus pour ces incendies plus chauds, et les compagnies maritimes et les régulateurs se démènent pour rattraper leur retard, a déclaré Douglas Dillon, directeur exécutif de la Tri-state Maritime Safety Association qui couvre le Delaware, la Pennsylvanie et le New Jersey.

Selon John Frazee, directeur général du courtier en assurances Marsh, les récentes pertes liées aux incendies entraînent une augmentation des coûts d'assurance pour les constructeurs automobiles qui expédient des cargaisons, et il est probable que les coûts augmentent également pour les propriétaires de navires. Comme les armateurs cherchent à limiter les pertes en poursuivant légalement les constructeurs automobiles dont les véhicules sont considérés comme ayant causé un incendie, les constructeurs automobiles achètent une protection supplémentaire en matière de responsabilité, a-t-il déclaré.

Le modèle d'entreprise utilisé par les compagnies, qui comprend des navires serrés les uns contre les autres, ne fait qu'exacerber les risques. Les transporteurs automobiles tels que le navire en feu sont connus sous le nom de RoRos, ce qui signifie roll-on/roll-off - la façon dont les voitures sont chargées et déchargées.

Les RoRos ressemblent à des parkings flottants et peuvent avoir une douzaine ou plus de ponts transportant des milliers de véhicules, selon les responsables de l'industrie. Toutefois, à la différence des parkings, les voitures sont garées pare-chocs contre pare-chocs, l'espace au-dessus n'étant que d'un ou deux pieds.

Les pompiers éteignent généralement les incendies de batteries de VE sur le bord des routes en dégageant la zone autour du véhicule en feu et en inondant le dessous avec de l'eau, ce qui est difficile à faire sur un RoRo, a déclaré M. Dillon.

"Il n'y a aucun moyen pour un pompier en tenue de protection de se rendre sur le lieu d'un incendie" sur un navire, a-t-il déclaré, ajoutant que les conditions d'exiguïté augmentent le risque d'être pris au piège.

Les trains et les camions transportent également des VE, mais il est plus facile d'isoler et d'éteindre les incendies car les ouvriers peuvent décrocher un wagon et un camionneur peut se garer, a déclaré M. Frazee.

M. Frazee s'attend à ce que les assureurs prennent l'initiative de renforcer les systèmes de sécurité sur les navires. Parmi les options envisagées figurent de nouveaux produits chimiques pour éteindre les flammes, des couvertures anti-incendie spécialisées pour les véhicules électriques, des lances d'incendie perçant les batteries et des propositions visant à séparer les véhicules électriques.

"Je ne vois pas de solution rapide", a déclaré M. Frazee.

L'Organisation maritime internationale, qui fixe les règles de sécurité en mer, prévoit d'évaluer l'année prochaine de nouvelles mesures pour les navires transportant des VE, à la lumière du nombre croissant d'incendies sur les cargos, a déclaré un porte-parole à Reuters.

Ces mesures pourraient inclure des spécifications sur les types d'extincteurs à eau disponibles sur les bateaux et des limitations sur la quantité de charge d'une batterie, qui a un impact sur l'inflammabilité.

Les VE étant appelés à rester, M. Habers, de la KVNR, a déclaré que son groupe discutait d'un renforcement des réglementations afin de tenir compte des risques supplémentaires en matière de sécurité.

"Il y a déjà beaucoup de communication en cours à ce sujet", a-t-il déclaré, "mais avec cet incident, il devient évident que nous pourrions avoir besoin d'accélérer le processus, surtout si vous considérez que le nombre de ce type de voitures ne fera qu'augmenter".

L'année dernière, les ventes mondiales d'automobiles ont totalisé 81 millions de véhicules, dont 9,5 % étaient des VE, selon EV-Volumes.com. La Chine et l'Europe ont été les régions les plus agressives pour pousser les constructeurs automobiles à passer aux VE, et l'administration du président américain Joe Biden a proposé des règles qui pourraient faire passer jusqu'à deux tiers du marché des nouveaux véhicules aux VE d'ici 2032.