Les cyberattaques, crainte numéro une des entreprises suisses

Zurich (awp) - Les risques les plus importants identifiés par les entreprises suisses sont les cyberattaques, les effets de la crise énergétique et les interruptions d'activités, selon le baromètre 2023 de l'assureur Allianz.

Les cyberincidents, comme une panne informatique, une attaque au rançongiciel ou une atteinte à la protection des données, préoccupent plus de la moitié des entreprises suisses interrogées, souligne mardi le rapport d'Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS). Les risques énergétiques ont, eux, grimpé à la seconde place des préoccupations (48%), dans un contexte marqué par l'envolée des prix de l'électricité et du gaz ainsi que du spectre de pénurie.

En troisième position se placent les interruptions d'exploitation (41%) qui ont longtemps occupé la tête du classement. Suivent les risques politiques et la violence, une catégorie qui fait son entrée dans le classement (20%), puis les changements de législation et de réglementation (18%) et les catastrophes naturelles (18%). En dixième place se retrouve la crainte des conséquences du changement climatique.

"Les sinistres en cyberassurance se maintiennent à un niveau élevé", a constaté Shanil Williams, membre du conseil d'administration d'AGCS. Si les grandes entreprises se sont habituées à être prises pour cible et ont agi en conséquence, "de plus en plus de petites et moyennes entreprises sont également touchées". Elles ont tendance à sous-estimer leur vulnérabilité et devraient investir en permanence dans le renforcement et leur cyberdéfense, selon le responsable.

