Les dommages dus aux intempéries ont nettement diminué malgré les tempêtes hivernales

BERLIN (dpa-AFX) - Les intempéries ont causé l'an dernier des dommages d'assurance d'environ quatre milliards d'euros à l'échelle nationale. Le montant des dommages s'est ainsi élevé à environ un tiers de celui de l'année 2021, comme l'a indiqué mercredi la Fédération allemande des assurances (GDV). A l'époque, les inondations catastrophiques de la vallée de l'Ahr avaient entraîné des dommages d'assurance d'environ douze milliards d'euros.

Au niveau des Länder, c'est la Rhénanie-du-Nord-Westphalie qui était en tête des dommages l'année dernière avec un montant total d'environ 790 millions d'euros, suivie par la Bavière avec près de 700 millions d'euros. En revanche, la Basse-Saxe était en tête pour le nombre de sinistres, avec 66,8 déclarations pour 1000 contrats.

Selon la GDV, les ouragans Ylenia, Zeynep et Antonia en février ont été particulièrement dévastateurs l'année dernière. Il s'agissait des tempêtes hivernales les plus graves depuis 2002, selon le communiqué. Elles représentent nettement plus d'un quart du montant total des dommages.

Une grande partie des dommages, environ 3,1 milliards d'euros, a été couverte par des assurances de biens, par exemple pour les habitations ou le mobilier. Les 900 millions d'euros restants ont été payés par les assureurs automobiles. Le bilan annuel des risques naturels de la GDV ne comprend que les dommages assurés causés par des intempéries comme la tempête, la grêle ou la foudre et d'autres risques naturels comme les fortes pluies et les inondations. Les dommages naturels tels que les tremblements de terre ou les inondations ne sont toutefois souvent pas assurés, a fait savoir l'association.

Du point de vue de la branche, il faudrait davantage de prévention des dommages d'assurance, par exemple une interdiction légale de construire dans les zones menacées par les inondations.