Certains producteurs de charbon doivent mettre de côté des dizaines de millions de dollars pour couvrir leurs propres risques, car ils sont laissés à la dérive par les assureurs, ce qui rend leur activité plus difficile et plus coûteuse dans un contexte de forte augmentation de la demande de combustible fossile.

Des dizaines d'assureurs ont annoncé qu'ils restreignaient leur couverture de l'industrie du charbon, en particulier pour les nouveaux projets, sous la pression des actionnaires, des gouvernements et des groupes de défense de l'environnement qui veulent limiter la contribution du charbon au réchauffement de la planète. Cette décision fait suite à des mesures similaires prises par les banques pour restreindre leurs activités de financement du charbon.

Les mineurs de charbon ont besoin d'une assurance étendue, notamment pour leurs activités, leurs biens, leurs équipements et leur responsabilité environnementale. Trois courtiers en assurance ont déclaré qu'il fallait parfois des mois et des dizaines de demandes de renseignements pour trouver une telle couverture pour un client du secteur du charbon.

Reuters s'est entretenu avec cinq dirigeants de mines de charbon qui ont déclaré que l'industrie s'orientait de plus en plus vers l'auto-assurance et l'autofinancement, car la difficulté d'obtenir une couverture auprès des assureurs rend les prêts plus coûteux ou inaccessibles.

Certaines entreprises minières, dont Seriti Resources et Thungela Resources, en Afrique du Sud, mettent déjà de côté des capitaux pour s'auto-assurer et n'achètent des assurances que pour se protéger contre des pertes plus importantes et moins fréquentes.

Si Seriti a déclaré qu'elle n'avait pas de difficultés à obtenir des financements auprès des banques, il lui est en revanche plus difficile d'obtenir une couverture d'assurance, selon son directeur financier, Doug Gain.

"Compte tenu des facteurs ESG et autres facteurs connexes qui réduisent la capacité d'assurance du charbon thermique à l'échelle mondiale, Seriti s'est engagée dans une démarche d'auto-assurance accrue", a déclaré M. Gain à Reuters par courrier électronique.

Il n'a pas précisé le coût pour Seriti, qui fournit de nombreuses centrales électriques au charbon en Afrique du Sud.

De nombreux producteurs de charbon trouvent des solutions de rechange et la production continue d'augmenter. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) prévoit qu'en 2023, l'offre mondiale dépassera le record de 8,6 milliards de tonnes de l'année dernière, après que la crise énergétique déclenchée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie a contraint de nombreux pays à utiliser le charbon pour s'éclairer.

Mais la nécessité d'affecter des fonds à l'auto-assurance immobilise de l'argent dans les bilans des entreprises charbonnières et pourrait les rendre vulnérables à des coûts importants en cas de problème, selon les analystes de l'industrie.

Trois analystes ont déclaré à Reuters que les entreprises charbonnières ont été en mesure d'absorber toute augmentation des coûts en raison des bénéfices records enregistrés l'année dernière, mais qu'elles pourraient avoir plus de mal en période de vaches maigres, car les problèmes liés à l'assurance entraînent en fin de compte une augmentation des coûts de production.

"Le financement devient impossible sans assurance", a déclaré Ben Davis, analyste chez Liberum.

"Pour les producteurs existants, ce n'est pas un problème majeur car ils peuvent encore mettre des fonds de côté, étant donné les prix soutenus du charbon. Mais les temps seront plus durs pour ceux qui ne mettent pas d'argent de côté", a-t-il ajouté.

La diminution de l'offre d'assurance pour les producteurs de charbon a entraîné une augmentation des primes près de trois fois supérieure à celle d'une référence sectorielle, selon les données de la société de courtage Willis Towers Watson.

Les primes d'assurance pour le charbon thermique ont augmenté de plus de 20 % l'année dernière, ce qui est supérieur à la hausse de 7,3 % de l'indice de référence Marsh Global Insurance Market Index.

Whitehaven Coal, le premier mineur de charbon indépendant d'Australie, a vu ses coûts d'assurance doubler au cours des deux dernières années, a déclaré à Reuters une personne connaissant bien l'entreprise, qui a demandé à ne pas être identifiée parce que l'information est financièrement sensible.

Whitehaven n'a pas souhaité faire de commentaire.

PRENEZ-EN DE LA GRAINE

Seriti a recours à l'auto-assurance pour couvrir les dommages causés à certains actifs, tout en conservant une certaine couverture auprès du secteur de l'assurance, par exemple pour les dommages causés par les inondations ou les incendies souterrains, a déclaré un porte-parole.

Pour réduire le coût de la couverture d'assurance, Seriti augmente la rétention de capital dans sa propre unité d'assurance, de sorte que seules les couches de risque excédentaires doivent être assurées par des tiers.

"Nous nous attendons à ce que la capacité d'assurance disponible pour les actifs du charbon thermique continue à se réduire au fil du temps et qu'elle soit extrêmement limitée d'ici 2030 environ", a déclaré M. Gain.

Dans le cas de Thungela - une société issue d'Anglo American - elle a mis de côté R1,2 milliards (67 millions de dollars) pour auto-assurer une partie de ses risques l'année dernière, tout en continuant à s'approvisionner sur le marché de l'assurance pour la couverture des risques catastrophiques, y compris les événements tels que les effondrements de mines ou les catastrophes naturelles.

Thungela a déclaré à Reuters qu'elle avait l'intention de s'auto-assurer totalement à l'avenir, sans préciser le calendrier.

Selon le groupe de pression environnemental Insure Our Future, quarante-cinq compagnies d'assurance, dont Allianz, Swiss Re et Munich Re, ont déjà introduit des restrictions à la couverture de l'industrie du charbon.

Certains assureurs ont encore des activités relativement importantes dans le domaine des combustibles fossiles, AEGIS (Bermudes), PICC (Chine), SOGAZ (Russie), Chubb (Suisse) et Allianz (Allemagne) étant les cinq premiers assureurs en termes de primes brutes en 2022, selon des données fournies exclusivement à Reuters par Insuramore, qui produit des classements et des analyses dans le domaine de l'assurance.

AEGIS a déclaré dans un courriel que ses activités liées au charbon représentaient une petite partie de son total et qu'elles étaient en baisse, tandis qu'Allianz a déclaré qu'elle supprimerait progressivement ses activités liées au charbon d'ici 2040.

Chubb, qui déclare ne pas assurer de nouveaux risques pour les mineurs qui tirent plus de 30 % de leurs revenus du charbon, s'est refusé à tout commentaire. PICC (Chine) et SOGAZ (Russie) n'ont pas répondu à une demande de commentaire.

Certains producteurs de charbon ont créé leur propre société pour gérer leur assurance - appelée captive - qui peut être couverte par une combinaison de fonds propres, de compagnies d'assurance individuelles et d'un groupe de compagnies d'assurance travaillant ensemble pour partager le risque grâce à ce que l'on appelle la réassurance.

Les compagnies d'assurance peuvent être actives à la fois dans l'assurance primaire et la réassurance et avoir des engagements différents en matière d'ESG pour différentes parties de leurs activités.

"La majorité du marché de la réassurance reste ouverte aux activités courantes des entreprises charbonnières, mais pas à leurs nouveaux projets", a déclaré Peter Bosshard, coordinateur d'Insure Our Future.

FONDS D'ASSURANCE MUTUELLE

En Australie, les entreprises charbonnières ont envisagé de créer un fonds d'assurance mutuelle auquel elles cotiseraient toutes en guise d'auto-assurance, mais les négociations sont au point mort en raison du manque de soutien du gouvernement, selon des personnes au fait du dossier.

"La création d'un fonds mutuel pour l'industrie du charbon est une question qui relève de l'industrie du charbon", a déclaré un porte-parole du ministère australien des finances. "Tout soutien financier ou garantie pour un fonds mutuel impliquerait une décision du gouvernement.

Le porte-parole n'a pas précisé si le gouvernement avait été contacté par des entreprises au sujet du fonds.

Nombasa Tsengwa, directeur général de l'entreprise minière sud-africaine Exxaro Resources, a déclaré que les assureurs de certains pays et régions, y compris en Asie, étaient plus disposés à faire des affaires qu'ailleurs.

"Ce que nous avons également remarqué, c'est que d'autres juridictions sont intéressées par l'absorption du risque des entreprises charbonnières", a déclaré M. Tsengwa, faisant référence aux réglementations plus strictes en vigueur en Europe.

"Je parle d'aller au-delà des marchés habituels basés au Royaume-Uni et de chercher en Asie des bailleurs de fonds et des couvertures d'assurance", a-t-elle ajouté.

Les prix du charbon ont atteint des sommets en septembre de l'année dernière, les pays européens s'étant empressés de remplacer le gaz russe, ce qui a fait grimper en flèche les bénéfices des mineurs de charbon.

Mais les prix ont chuté depuis et les analystes estiment que la nécessité pour les producteurs d'assurer une plus grande part de leur financement et de leurs besoins d'assurance pourrait exacerber l'impact de la baisse des prix sur les bénéfices.

Thungela et Exxaro ont vu leurs bénéfices chuter respectivement de 75 % et 29 % au premier semestre en raison de la baisse des prix. Le grand groupe minier diversifié Glencore a déclaré que le bénéfice de ses actifs industriels avait chuté de 51 % au premier semestre en raison de la baisse des prix, en particulier du charbon, et des coûts inflationnistes. (Reportage de Clara Denina et Sarah McFarlane ; Reportage complémentaire de Nelson Banya ; Rédaction d'Elaine Hardcastle et Daniel Flynn)