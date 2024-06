BERLIN/REGENSBURG (dpa-AFX) - Dans la controverse sur l'introduction d'une assurance obligatoire contre les dommages naturels, les Länder augmentent la pression sur le gouvernement fédéral. Le Bundesrat a adopté vendredi une proposition de résolution faisant référence aux récents événements météorologiques extrêmes et aux sinistres majeurs causés par les inondations. Les ministres de la protection des consommateurs demandent également une accélération.

Dans sa motion, le Bundesrat souligne à nouveau la nécessité urgente "d'introduire au plus vite une assurance obligatoire couvrant l'ensemble des dommages naturels". L'objectif doit être de créer une protection financière efficace contre les dommages matériels massifs pour les personnes concernées et de soulager en même temps les contribuables qui doivent payer l'aide aux propriétaires de maisons non couvertes.

Prix actuellement "astronomiquement élevés" pour un risque élevé

La ministre-présidente de la Sarre, Anke Rehlinger (SPD), a déclaré que les prix de l'assurance contre les catastrophes naturelles étaient actuellement "astronomiquement élevés", en particulier pour les propriétaires présentant un risque particulièrement élevé. L'introduction d'une assurance obligatoire permettrait de fixer le montant des cotisations de manière à ce que tout le monde puisse finalement se payer une telle assurance.

Les ministres de la Consommation demandent à l'Etat fédéral de développer un système qui tienne compte des risques respectifs par le biais d'un barème de cotisations - mais qui ne soit pas trop lourd pour les assurés individuels. Et cela doit aller vite : La procédure législative devrait être achevée avant la fin de la législature, c'est-à-dire au plus tard à l'automne 2025.

"Les conséquences des inondations catastrophiques actuelles montrent une fois de plus que l'introduction d'une assurance contre les dommages naturels à l'échelle nationale est attendue depuis longtemps", a déclaré l'actuel président de la conférence des ministres de la protection des consommateurs, le chef du département bavarois Thorsten Glauber (Freie Wähler). Les dommages financiers existentiels causés par une inondation ne peuvent pas être supportés par les victimes seules.

Au niveau fédéral, seule une maison sur deux environ est assurée contre les dommages naturels

Au niveau fédéral, seule une maison sur deux environ est couverte financièrement par une assurance contre les inondations, les dommages causés par les fortes pluies, les glissements de terrain ou la pression de la neige - bien que les risques augmentent en raison du changement climatique. Il y a plus d'un an, les Länder avaient déjà demandé au gouvernement fédéral de présenter une proposition de réglementation fédérale pour l'introduction d'une assurance obligatoire.

Selon le ministère fédéral de la Justice, un groupe de travail entre l'Etat fédéral et les Länder, mis en place ultérieurement à cet effet, doit maintenant présenter un résultat avant la prochaine réunion des ministres-présidents avec le chancelier fédéral Olaf Scholz (SPD) le 20 juin. Au sein de la coalition "Ampel", la demande d'une assurance obligatoire pour les dommages causés par les éléments naturels est controversée. Les politiciens du FDP, en particulier, ont exprimé leur scepticisme à ce sujet./ctt/DP/ngu